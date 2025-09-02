中國閱兵｜8萬羽和平鴿將與8萬個氣球同時騰空　放飛組已準備就緒

9月3日，九三盛大閱兵將在天安門廣場舉行，目前天安門廣場核心區布置基本就緒。

本次紀念活動中將放飛和平鴿與氣球，而8萬羽和平鴿，全部來自北京市10個區的鴿友們。



《央視新聞》報道，北京鴿友張志剛介紹，鴿友們養鴿最大的樂趣，就是希望自己的鴿子能夠上天安門飛出去，那是一種至高無上的榮譽。

九三閱兵將放飛和平鴿與氣球。（影片截圖）

鴿友張志剛介紹，自己的鴿子能夠上天安門飛出去，是一種至高無上的榮譽。（影片截圖）

鴿友張振山介紹，此前已經兩次參與了國家重大節日和慶典活動，「看著幾萬羽鴿子在天安門廣場飛，而且這裏邊也有咱們自己養的鴿子，所以就非常自豪，而且這個事也特別有意義」。

鴿友張振山曾兩次參與國家重大節日和慶典活動。（影片截圖）

8萬羽和平鴿全部來自北京市10個區的鴿友們。（影片截圖）

除了象徵和平的和平鴿放飛組，本月紀念活動的氣球放飛工作組也已一切就緒。600名來自北京警察學院的學生們在暑期經過兩個月的放飛培訓，將協同釋放8萬個氣球，與8萬羽和平鴿形成同時騰空的壯麗景象。

8萬個氣球將與8萬羽和平鴿同時騰空。（影片截圖）

根據工作安排，兩名學生為一個小組，負責450個氣球的吹製與結繩，平均7到8秒完成一個。氣球吹的大小也有嚴格要求，空中爆裂落地後還可以完全降解。

放飛訓練培訓老師劉宗奇介紹，本次放飛氣球採用的顏色是紅色、橙色、黃色、綠色、深藍色和淺藍色6個顏色，現在已讓學生們調整好自己的狀態，確保整個活動萬無一失，精益求精。

據介紹，閱兵用的氣球在空中爆裂落地後還可以完全降解。（影片截圖）