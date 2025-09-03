中國閱兵｜現任7常委齊聚觀禮　溫家寶、李瑞環等前國家領導現身

今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。溫家寶、李瑞環等中國卸任領導人現身天安門城樓觀看閱兵儀式。前國家主席胡錦濤則未露面。



直播畫面顯示，中共中央七位常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希均在場，與到場外國元首穿插站位。

此外，中國卸任領導人前總理溫家寶、全國政協前主席李瑞環、全國政協前主席賈慶林、全國人大常委會前委員長張德江、全國政協前主席俞正聲、全國人大常委會前委員長栗戰書、全國政協前主席汪洋、前副總理李嵐清、前國家副主席曾慶紅、中共中央前紀委書記吳官正、中共前政治局常委李長春、中共中央前政法委書記羅干、中共中央前紀委書記賀國強、中共中央前書記處書記劉雲山、前國家副主席王岐山、前副總理張高麗等，亦登上天安門城樓觀看閱兵儀式。

九三閱兵，溫家寶（中）、李瑞環（左）、賈慶林（右）到場。（香港01直播截圖）

不過，今年82歲的前國家主席胡錦濤，並未出席本次閱兵式。2015年抗戰勝利70周年閱兵及2019年國慶閱兵式上，胡錦濤曾站在已故前國家主席江澤民的旁邊。2022年二十大之後，胡錦濤再未公開出現在中共官方活動上。

108歲的宋平也並未露面，他上次亮相天安門城樓是2021年中共建黨百年慶祝大會。96歲的前總理朱鎔基在缺席2019年國慶大閱兵後，依舊未現身天安門城樓。