中國閱兵｜｢陸戰之王｣100坦克組首次亮相　可主動攔截小型無人機

今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場舉行。



上午10時左右，地面突擊方隊駛過天安門廣場。三型解放軍新式裝甲戰車以箭型編組首度亮相。其中包括被軍迷成為「陸戰之王」的99B坦克、100坦克和100支援車。《環球時報》採訪軍事專家解析，這次閱兵展示的解放軍新型主戰坦克和支援車火力更猛，防護更強，信息化和智能化水平更高，其設計理念與海中055、空中殲20一脈相承。



解放軍主戰坦克和重裝戰車被軍迷形象地稱為「陸戰之王」，此次閱兵式上，由99B坦克、100坦克和100支援車三型「陸戰之王」組成的地面突擊方隊行進在裝備方隊的最前列。

其中，99B坦克信息賦能，可實現重火打擊。100坦克和100支援車智能化程度高，協同能力強，作為陸軍地面突擊力量的新一代裝甲裝備，盡顯機動奪要，攻堅突破的強大戰力；其外形更是極具科幻感，引發關注。

據悉，「100式」新型坦克與支援車炮台及車體上安裝有多型光電傳感器，並配有遙控武器站及主動防禦系統。軍事專家傅前哨接受《環球時報》訪問時表示：「除了光電傳感器，100坦克和戰車還通過主動防御攔截彈和無人武器站防御來襲的反坦克彈藥與無人機，這些技術都讓我國新一代坦克裝甲車，在現代地面戰爭的高威脅環境下擁有強大的作戰與生存能力。」

傅前哨指出，100式屬於中國的第四代中型坦克，設計理念已由傳統「厚甲」轉向更注重主動防禦，以應對現代戰場上無人機和反坦克武器往往集中攻擊坦克頂部等薄弱部位的威脅。他解釋，該系列裝甲車不僅增強了被動防護，還引入主動攔截彈以對付小型無人機，「大幅加強了坦克裝甲車在無人機時代的生存能力。」

此外，100支援車後部攜帶一架車載旋翼無人機。對此，傅前哨介紹，這種無人機可前出偵察探測，進一步提升態勢感知能力，破解敵方埋伏，「不排除這種車載無人機還能夠執行簡單的察打一體甚至承擔是『自殺式攻擊』的任務。」

除車載設備外，駕駛員的穿戴裝備亦成一大亮點。駕駛員配備近似AR眼鏡的新設備，可透過屏幕或增強現實頭戴裝置進行360度觀瞄並迅速反應。傅前哨指出，這反映新一代坦克裝甲車正由「炮彈和裝甲之間矛與盾的『甲彈對抗』，邁向信息化和火力打擊相結合的『信火一體』」。

在火力設計上，傅前哨強調100式坦克「不追求大口徑，但在各種傳感器和數據鏈的支持下，選擇不同的彈種，可以達到更高的打擊精度，精準打擊對手的薄弱環節」。他續指，火力支援車則可與坦克形成互補，「坦克主炮火力強，但難以同時對付多個目標，這時火力支援車可以憑借更高的射速壓制消滅諸如反坦克導彈發射手等沒有裝甲防護的目標或輕型裝甲目標。」

「100式坦克和100式火力支援車採用相同的底盤，這樣的設計可以降低設計與維護成本，增強互聯互通能力，進而提升作戰效率。」傅前哨稱。

閱兵儀式前，就曾有一批新型武器在入黑前被民眾拍到清晰影像並在網上流傳，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，在當時引起關注。

一款新式中型坦克引起關注。（網絡圖片）

據了解，該款中型戰車的無人砲塔可搭載一門105公厘主砲，裝有四面陣列雷達，可提供全方位的預警與偵測能力，2組四聯裝的主動防禦系統（APS）則可以防止無人機攻擊。該戰車的駕駛兵還配備擴充實境(AR)眼鏡，被評估將取代現有的「59式改」戰車。