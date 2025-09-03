九三閱兵暗藏攻台信號？專家：反無人機與三位一體核武最值得警惕

九三閱兵是中國大陸近年來最雄心勃勃的一次力量展示與外交秀場，也成為外界觀察北京是否有攻台意圖的重要窗口。美媒報道稱，台灣高度關注閱兵細節，並援引分析人士指出，包括反無人機、空中預警機與導彈「三位一體」等新信號，顯示解放軍正加速軍力現代化。



根據英國媒體報道，國際戰略研究所（IISS）中國計畫負責人諾文斯（Meia Nouwens）表示，這次閱兵可能會提供一些線索，顯示北京未來是否計劃攻打台灣。她特別關注「是否會出現與台灣情境相關的新技術」。不過她同時強調，許多關鍵內容不會在閱兵中展現，而這一點同樣重要。「有一些非常重要的因素，使解放軍成為一支有效的作戰力量，但在閱兵式上是看不到的。這涉及到學說、戰略，但更重要的是各軍種之間的聯動性。」她並提出疑問：這場閱兵能讓我們對此有更深入的了解嗎？

《衛報》則報道，軍事分析人士密切關注閱兵，尋找北京軍事新進展的跡象。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，一大亮點是北京日益強調反無人機系統以及空中預警機的部署。「這些改變來自於俄烏戰爭的教訓。在那場戰爭中，我們看到無人機被廣泛使用。對解放軍而言，這意味著將光電與雷達系統整合進反無人機應用中。」

林穎佑補充表示，解放軍想傳遞的明確訊號是，中國空軍現在具備了進行「體系作戰」（system-of-systems operations）的能力；這指的是多個獨立系統能協同運作以達成共同目標。

與此同時，蘭德公司（RAND）高級政治學者兼主任郭泓均（Raymond Kuo）則向媒體指出，閱兵中展示的各式導彈顯示中國正邁向建立「三位一體」核武系統的進展。他表示，北京已在境內深處建設大量裝載洲際彈道導彈（ICBM）的發射井，但這些存在弱點，它們準備與發射速度相對較慢，而且所有人都清楚知道它們的位置，同時「三位一體」的每一個部分，都是為了彌補其他部分的不足。

美國媒體報道亦指，分析人士在閱兵前強調，台北將密切關注展示的武器、出席的外國政要，以及任何涉及台灣的官方表述，因為這些可能透露北京對台的態度、戰略以及潛在侵台時間表。不過在台灣社群媒體上，似乎很少有人事先關注這場閱兵。分析人士認為，這與近期台灣內部政治爭議，以及台灣社會對中國二戰歷史的普遍疏離感有關。