中國閱兵｜76年前見證開國大典　97歲老兵重回天安門觀禮

9月3日，中國抗戰勝利80周年閱兵在天安門廣場隆重舉行，成為國際政治的重大焦點。一批抗戰老兵受邀到現場觀禮，對97歲的齊英而言，這次體驗意義非凡，因76年前，他就在天安門廣場現場見證了新中國的成立，如今重回再證榮光。



當日，穿上「87式軍服」的齊英神采奕奕，平時寡言少語的他，拿著僅存的幾張軍裝舊照滔滔不絕向媒體講起青春歲月，「共和國成立以後，軍裝才有大蓋帽，以前沒有大蓋帽」。

齊英的軍裝舊照。（央視新聞）

據介紹，齊英早在12歲時就參加革命，隸屬八路軍晉察冀軍區第四軍分區。當年，百團大戰已經開打，戰友們紛紛走向前線，不少人壯烈殉國，但由於年齡小，當時他負責在司令部擔任話務員、通訊員。今年7月，老人特意從山西晉中前往百團大戰紀念館，緬懷戰友。

齊英女兒的齊素萍透露，參觀百團大戰紀念館的時候，走到聶榮臻聶帥的照片處時，講解員哭了，「他說，我爸敬禮了，把他給感動哭了」。

齊英的敬禮令講解員感動落淚。（央視新聞）

而這次參加大閱兵，齊老十分激動。76年前，他就在天安門廣場西側擔負警戒任務，見證了開國大典，「1949年建國閱兵，手裏拿的槍都是從打勝仗得來的，炮也是，坦克也是，閱兵的坦克都是遼沈戰役得來的」。這次，齊英再次來到天安門廣場，不同的是，這次他登上了天安門城樓，用不同的視野見證中國國防建設的進步。

齊英指，1949年建國閱兵，手裏拿的槍都是從打勝仗得來的。（央視新聞）

這次參加大閱兵，齊老十分激動，為國防力量強大而高興。（央視新聞）

他感慨，今天的武器裝備，包括戰機、轟炸機、航母等都是國產的，在世界上也很先進，他為國防力量強大而高興，同時也珍惜現在的生活，「祝國家繁榮昌盛，越來越好」。