中國閱兵｜台灣藝人賴冠霖成觀禮嘉賓　在IG狂秀照片上熱搜

韓團Wanna One出身的台灣籍成員賴冠霖，在2019年團體解散後，便轉往中國發展演藝事業，2024年6月起，將微博改成全黑，還發文說要轉換賽道，賴冠霖轉發相關貼文，今適逢中國九三閱兵，賴冠霖也在IG曬出他是受邀的觀禮嘉賓，引發網民關注。



賴冠霖在Instagram狂拍一系列閱兵照片，戰機和軍備都被他拍攝下來，他也曬出邀請函，表示他也是這次九三閱兵受邀的觀禮嘉賓之一，他也登上微博熱搜，成為網民熱議的焦點，許多網民稱讚他圖拍的很好，也有網民認為他正往政治的路上「一路前進」。

此有網友發現年23歲的賴冠霖竟突然出現在央視新聞畫面中，甚至還西裝筆挺地坐在一群政界人士中。

據了解，此前央視《新聞直播間》的國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞畫面中，賴冠霖竟穿著西裝出現在人群中，內地網民則看好他走政治的路，許多人認為像他這樣年輕又帥氣的男生「不管轉換什麼跑道都會成功的。」