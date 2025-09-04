中國閱兵｜舒淇、吳慷仁等台灣藝人轉發央視閱兵貼文　蔡依林被轟

9月3日，中國在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式。央視新聞當日凌晨在微博發布「九三盛大閱兵，致敬勝利」的貼文，內容隨即引發兩岸網民關注，包括舒淇、吳慷仁等多位台灣藝人亦先後轉發響應。



央視新聞的貼文寫道：「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80周年！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興。」值得注意的是，該篇文宣並未出現「統戰」或「統一」等字眼。

包括舒淇、吳慷仁、楊宗緯、吳奇隆、林瑞陽、張庭、伊能靜，以及歌手Tank等多位台灣藝人均有轉發。

其中，舒淇和吳奇隆在轉發時留言「英烈不朽，和平永駐」；林瑞陽則寫道「一起見證九三盛大閱兵！正義必勝、和平必勝、人民必勝」；伊能靜亦呼籲「珍惜來之不易的和平」。歌手楊培安更在社群平台直接批評「反觀賴政權」，指「不僅沒有任何正式的紀念活動，連『抗戰』二字都說不出口，不敢也不願正視史實的態度，令人不齒……」。

同時，台灣社群及部份大陸網民對藝人表態的情況亦展開討論。有內地網民整理出一份涉及75名台灣藝人的「名單」，以顏色區分「有轉發」和「沒轉發」。名單中除了楊培安、吳奇隆、伊能靜、林瑞陽等轉發者，亦出現蔡依林、張惠妹、五月天阿信、林志玲、蕭敬騰、許光漢等知名藝人姓名。

網民自製轉發紅綠名單。

歐陽娜娜、侯佩岑等台灣藝人未轉發閱兵微博。

有網民留言：「這裡面，就蔡依林一次沒發過，別人都發了多少次了」、「侯佩岑這邊撈那麼多錢怎麼好意思不轉」、「你來中國賺錢，連一條微博表面功夫都不願做，別怪大家罵了」。但也有部份藝人因「沒有微博」或特殊原因未被要求表態，例如「周杰倫與霍建華因沒有微博而倖免」，「王大陸則因當兵去了」；而長期表態親中的黃安，雖未轉發，仍被特別標註「有看閱兵」。

對於台灣藝人涉入相關爭議，台灣陸委會副主委梁文傑此前表示，部份藝人稱轉發由經紀公司代為操作，「這從法律客觀事實說不過去」。他同時強調，此次並非以懲處為目的，但若未來再有相同情況，「必然會動用相關規定懲處」。