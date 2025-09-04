北京閱兵成「軍博會」　專家：中國軍售有底線　有錢也不賣交戰國

北京9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大閱兵已順利落幕。除了紀念歷史意義，此次閱兵更被外界視為一場「軍博會」，集中展示多款新型軍武裝備，凸顯解放軍現代化實力。兩岸軍事專家受訪時指出，中國軍火出口秉持「克制、防禦」原則，強調維護地區和平穩定，不會像歐美國家一樣將武器賣給交戰雙方。



閱兵典禮於上午9時在天安門廣場開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱部隊。此次閱兵主打新式四代主戰裝備，包括高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量及網電對抗裝備，全方位展現多維作戰能力。

台媒《ETtoday》分析指出，這場閱兵不僅是紀念活動，更結合「軍備展示」與「大國外交」。多國領導人到訪北京，不僅見證中國的歷史立場，也透過觀察中國軍武水準，為未來軍購合作鋪路。特別是在近期印巴衝突中，巴基斯坦空軍使用中國製殲-10戰機擊落多架印度飛機，更令中國武器出口受到關注。

中國大陸軍事專家宋忠平受訪指出，中國軍火出口以克制和防禦為原則，強調維護地區和平穩定。近期隨著中國方面軍工實力提升，在武器出口方面還是一向謹慎，不追求以軍售改變軍事或政治平衡，「我們要當軍火商的，必須要當一個對地區形勢和平穩定角色」。

宋忠平強調，中國對外出口的武器裝備主要以防禦性為主，更不會向交戰雙方提供武器，也不會藉軍售牟取地緣政治利益。「我們當軍火商，但不需像美國製造事端、製造麻煩，再去賣武器，趁火打劫。」

台灣中華戰略學會資深研究員張競表示，中國大陸方面所展示新武器，基本上沒有確切提供更詳細資料之前，未見得能夠打開國際市場，必須經過作戰測試評估、實戰情景去測試，確認軍武各項功能，提供完整的數據資料才可能打開國際市場。他舉例，土耳其當初曾計劃購買中國紅旗-9，但因政治因素而作罷，顯示軍武出口存在不確定性。

曾於2015年大閱兵上亮相的「紅旗9地對空導彈」，主要用於抗擊各類航空空襲目標，是解放軍中高空中遠程防空裝備。（軍報）

張競認為，中國大陸的軍備出口有自己原則跟輸出管制，「不是有奶便是娘，有錢就賣你，會考慮很多的因素，當然也看雙方的交情夠不夠好，甚至不會賣出去增加區域緊張形勢，去做不負責任的賣家」。他直言，「北京不會賣武器給正在戰爭的國家，這一點跟歐美不同，過去到現在外交政策『絕對』不會銷售給正在發生武裝衝突的地區或國家，不會做火上加油的事情」。

他並補充道，中國武器系統的性價比和耐用度在國際上已獲得一定認可，但軍武市場並非完全自由貿易，而是高度受政治角力影響。「不是說誰的軍備系統最好，就一定能打開軍貿市場。」張競強調，對於中國這次閱兵不必過度緊張，「還是得嚴肅理性去對待這位確實有潛力且正在強大的對手」。