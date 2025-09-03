中國閱兵｜習近平簽署通令嘉獎全體受閱官兵：展現軍隊新風貌

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。下午，中央軍委主席習近平簽署通令，嘉獎參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵的全體人員。通令指出，受閱部隊以昂揚姿態和過硬素質展現了新時代人民軍隊的風貌與實力，極大振奮民族精神，激發愛國熱情。



習近平乘車檢閱軍隊。（香港01直播截圖）

嘉獎令指出，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年盛大紀念活動中，受閱部隊作為共和國武裝力量的代表，以整齊豪邁的鏗鏘步伐、威武雄壯的鋼鐵戰陣、奮發進取的昂揚姿態、大氣磅礴的恢弘氣勢，光榮接受了黨和人民的檢閱，奉獻了一場弘揚抗戰精神、體現時代特色、具有大國氣派、展示強軍風采的閱兵盛典。受閱部隊精彩出色的表現，充分彰顯了全軍官兵堅定維護核心、堅決聽黨指揮的政治本色和血脈傳承，全面展示了新時代人民軍隊政治建軍新風貌、力量結構新佈局、現代化建設新進展、備戰打仗新成效，集中體現了人民軍隊堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定不移維護世界和平的決心意志和硬核實力，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量，更加堅定了全黨全軍全國各族人民以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業的信心決心。

嘉獎令指出，閱兵任務勝利完成，是受閱部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委決策指示，牢記使命責任、上下凝心聚力、矢志奮鬥攻堅的結果。廣大受閱官兵敢打硬仗、苦練精訓、追求卓越，各級指揮機構精心籌劃、嚴密組織、科學指導，各類保障力量密切協作、默默奉獻、全力支撐，為圓滿完成閱兵任務作出應有貢獻。閱兵實踐中，受閱部隊表現出對黨忠誠、聽令景從的政治品格，勇扛重任、不辱使命的擔當精神，爭創一流、敢於勝利的進取意識，苦幹實幹、頑強拼搏的優良作風，立起了新時代人民軍隊的好樣子、革命軍人的好樣子。

嘉獎令號召，全軍部隊和廣大官兵要向受閱部隊學習，堅定信念、聽黨指揮，踐行初心、擔當使命，銳意進取、團結奮鬥，奮力推進強軍事業，堅決履行肩負職責。各級要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深化政治整訓，弘揚優良傳統，聚力練兵備戰，強化改革創新，狠抓工作落實，把我們黨領導的這支英雄軍隊鍛造得更加堅強，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、加快把人民軍隊建成世界一流軍隊不懈奮鬥！