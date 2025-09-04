台藝人轉發九三閱兵　歐陽娜娜侯佩岑罕見遲到　深夜「趕交功課」

9月3日中國舉行盛大的閱兵活動，而不少台灣藝人的微博，也紛紛轉發官媒央視新聞的相關貼文。



過去常會轉發的歐陽娜娜、侯佩岑，原本白天遲未見動作，直到晚間兩人的微博才陸續轉發。

歐陽娜娜、侯佩岑直到晚間才陸續轉發央視中國閱兵相關貼文。（侯佩岑微博圖片）

歐陽娜娜、侯佩岑直到晚間才陸續轉發央視中國閱兵相關貼文。（歐陽娜娜IG）

陸委會之前提供文化部唱和中共23名台灣藝人名單，強調往後若有台灣藝人轉發中國官媒《央視新聞》矮化國家主權發文，將逐一依法處理。

台灣文化部也就此名單進行調查，這些藝人的經紀公司大都回應，是中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分對於可能觸法感到緊張，表達：

未來一定會遵守相關法令。

不過3日午夜零點時分，央視新聞官方微博「九三盛大閱兵，慶祝中國人民抗戰勝利80週年」貼文一出，像是舒淇、吳慷仁、伊能靜、吳奇隆、黃安、張庭、林瑞陽、楊宗緯、TANK、楊培安等人都陸續轉發，而歐陽娜娜、侯佩岑等人則罕見沒有在第一時間就轉發，直到晚間兩人微博才有動作，紛紛轉發貼文並各自寫下：

「和平永駐！」

「英烈不朽，和平永駐！」



