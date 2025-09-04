賴清德稱「台灣不拿槍桿子紀念和平」　國台辦批喪失民族立場

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。在台灣，總統賴清德同日至忠烈祠致祭，並意有所指地表示，「台灣不拿槍桿子紀念和平」。4日，國務院台辦發言人陳斌華回應，批評賴清德美化侵略，煽動對立對抗，完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭等。



3日，賴清德在副總統蕭美琴、五院院長陪同下至忠烈祠致祭，並意有所指地表示，台灣人民熱愛和平，台灣不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈，記取歷史教訓，堅守對自由民主的信念，更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。

賴又表示，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重。他期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

賴進一步稱，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等。全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。

圖為賴清德向國民革命烈士之靈位獻花。

4日，國務院台辦發言人陳斌華回應指，在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗，完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。其言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陳續指，台灣是中國一部分，台灣同胞是中華民族一分子。為了民族解放、台灣光復，打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中國人民不畏強暴、同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰，最終取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。台灣隨之光復，回到祖國懷抱。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，就是要共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，賡續愛國傳統，秉持民族大義，維護勝利成果，堅決反對「台獨」分裂，與大陸同胞共同追求祖國統一、民族復興的美好未來。

陳最後稱，正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡，「正義必勝，人民必勝，統一必勝！」