楊蘭蘭醉駕勞斯萊斯撞傷司機　澳媒指最重關七年：面臨兩項新指控

澳大利亞華裔女子楊蘭蘭（音譯，Lanlan Yang）豪車車禍案再有新進展。據澳媒報道，她面臨兩項新指控，其中包括未向警方提供個人信息。警方稱，事發時楊蘭蘭正駕駛車輛，撞上由電台名嘴桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）的司機駕駛的貨車。



據《澳洲人報》報道，楊蘭蘭涉嫌於7月27日凌晨駕駛勞斯萊斯休旅車發生車禍，8月15日在悉尼唐寧中心地方法院提審，吸引大批民眾到場圍觀。此次庭審全程僅約10分鐘。



楊蘭蘭最初被控以不當行為造成人身傷害，以及拒絕或未能接受酒精呼氣測試。隨後，她又被追加兩項指控，包括危險駕駛致人重傷，以及未向警方提供個人信息。若罪名成立，楊蘭蘭最高可能面臨七年監禁。

澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

7月27日凌晨，澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元（約717萬港幣）的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞，車頭都被撞爛觸發附近商店的防盜警報。

駕駛勞斯萊斯的是一名23歲的女性楊蘭蘭（Yang Lanlan），被撞擊的則是澳洲電台主持人Kyle Sandilands的52歲司機喬治·普拉薩拉斯（George Plassaras），事發當時Kyle Sandilands並未在車上。楊蘭蘭未受傷，司機則受到重傷，導致骨盆破裂、脾臟出血、脊柱和10根肋骨斷裂，整個右髖關節須切除，恐落下殘疾。

楊蘭蘭因為涉嫌酒駕和傷害罪，當場被警方逮捕。但她拒絕酒駕測試，被捕後堅持一言不發，之後繳納保釋金獲得有條件保釋，保釋條件包括晚上8點到早上6點不能駕車離開她在悉尼的公寓。楊蘭蘭將於8月15日在法院出庭受審。

這起事故曝光後，網上出現她「幾分鐘繳納7000萬澳元（5842萬新元）保釋金」、「擁有2700億澳元存款」等傳言，但均未得到證實。澳洲新南威爾士州社區與司法部媒體官員馬丁內斯說，網傳天價保釋金並不存在，楊蘭蘭符合警方保釋條件。

官方庭審記錄顯示，楊蘭蘭面臨兩項正式指控：一是因不當行為駕駛機動車造成身體傷害（T1級別罪行）；二是拒絕或未能接受呼氣酒精分析（首次違法）。

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

《中國新聞周刊》報道，因法庭座位有限，僅少數人得以入內旁聽。楊蘭蘭通過視像連線短暫出庭，她身著黑色西裝外套，佩戴同色系帽子。

據鳳凰網此前報道，楊蘭蘭交通肇事案8月15日在悉尼唐寧中心地方法院首次提審，庭審全程僅約10分鐘。她的律師當時說，目前無法對指控作出是否認罪的答辯。法院將案件延後至9月26日再審。