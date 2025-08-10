楊蘭蘭澳洲涉醉駕勞斯萊斯　網傳有1.4萬億存款　胡錫進：肯定假

近日澳洲一則車禍新聞引發內地廣泛關注。一名23歲華裔女性楊蘭蘭（音譯，Yang Lanlan）駕駛價值140萬澳元（約717萬港幣）的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Benz（平治）私家車迎面相撞，楊蘭蘭涉嫌酒駕和傷害罪，當場被警方逮捕，其後繳納保釋金獲得有條件保釋。



由於楊蘭蘭身份神秘，故引起大量揣測，甚至網傳楊蘭蘭在澳洲有2700多億澳元（約14000億港幣）存款。官媒《環球時報》前總編胡錫進發文稱，該消息肯定是假的，「然而楊蘭蘭這種在澳大利亞的神秘存在的確讓人感興趣，有人也因此編造假消息，挑逗我們大家的情緒。還是讓子彈飛一會吧，看看接下來會發生什麼」。



澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

兩車的車頭都嚴重損毀。（X平台）

胡錫進的文章稱，23歲華裔女子楊蘭蘭在澳洲酒駕撞車後獲保釋，她的身份和巨額財富來源成謎。目前正規媒體報道的信息，只有楊蘭蘭駕駛並出事的那輛豪車是價值一百萬美元的新款勞斯萊斯，關於她「繳納了7000萬澳元保釋金」，以及她所住豪宅的信息都是網傳的，沒有媒體報道。

胡錫進稱，據最初報道此事的英國《每日郵報》，裡邊的報道也沒有保釋金和楊蘭蘭住所的信息，並且說，事發一周後，楊蘭蘭仍然是個謎，她沒有社交媒體，沒有註冊企業，甚至沒有領英（Linkedln）個人資料。《每日郵報》稱，楊蘭蘭沒有任何數字痕跡，並稱這在高度互聯的現代世界中實屬罕見。

胡錫進稱，在網上查閱了澳洲被拘留者交納保釋金的歷史記錄，其中最高的保釋金是2010年一名販毒集團頭目繳納的500萬澳元。交通事故繳納的保釋金一般只有5千-2萬澳元，因此傳說中的「7000萬澳元保釋金」可以斷定是假的。

文章稱，另外還有網傳楊蘭蘭在澳洲有2700多億澳元（約14000億港幣）存款，這個資產比亞洲首富的資產還高很多，可以進入全球富豪榜前5，肯定也是假的。