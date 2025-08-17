楊蘭蘭澳洲車禍案開庭　神秘身份引近百華人圍觀　本人僅視像出庭

澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（音譯，LanLan Yang）豪車車禍案在當地時間15日於悉尼開庭。圍繞她的身世猜測吸引近百名華人到場圍觀，當地司法官員則重申網傳天價保釋金不實。



澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

兩車的車頭都嚴重損毀。（X平台）

內媒《中國新聞周刊》報道，因法庭座位有限，僅少數人得以入內旁聽。楊蘭蘭通過視像連線短暫出庭，她身著黑色西裝外套，佩戴同色系帽子。

此次庭審全程僅約10分鐘。官方庭審記錄顯示，楊蘭蘭面臨兩項正式指控：一是因不當行為駕駛機動車造成身體傷害（T1級別罪行）；二是拒絕或未能接受呼氣酒精分析（首次違法）。

在庭上，楊蘭蘭的律師表示，目前無法對指控作出認罪或不認罪的答辯。代理副庭長同意將案件延期至9月26日再審。楊蘭蘭的律師還為其申請了下一次出庭的豁免權，並獲得許可。

有傳楊蘭蘭身穿的衣服價值近15萬。（網絡圖片）

網傳「天價保釋金」並不存在

這宗交通肇事案曝光後，網絡上出現楊蘭蘭「幾分鐘內繳納7000萬澳元保釋金」「擁有2700億澳元存款」等傳言，但均未得到證實。

《中國新聞周刊》報道指，當地的官員澄清，網傳「天價保釋金」並不存在。楊蘭蘭符合警方保釋條件，並於7月26日當天獲准保釋，但必須嚴格遵守相關規定，包括：每周一、周三、周五上午8時至晚上8時期間，須向玫瑰灣警察局報到一次；將護照上交，並不得申請新護照；夜間（晚9時至早6時）不得離開住所；禁止駕駛車輛。

根據新南威爾士州相關法規，「因不當行為造成身體傷害」屬於嚴重刑事指控，最高可判處七年監禁；而「拒絕或未能接受呼氣酒精分析」則可能被推定為酒駕成立，其處罰包括吊銷駕照、罰款以及監禁。

據早前報道，楊蘭蘭案發時駕駛價值140萬澳元（約717萬港幣）的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Benz（平治）私家車迎面相撞。

據最初報道此事的英國《每日郵報》稱，楊蘭蘭沒有社交媒體，沒有註冊企業，甚至沒有領英（Linkedln）個人資料。《每日郵報》稱，楊蘭蘭沒有任何數字痕跡，這在高度互聯的現代世界中實屬罕見。