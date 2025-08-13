楊蘭蘭是誰？澳洲富人區車禍掀起底潮：傳說的｢瘋狂有錢中國人｣？

過去幾天，中國境內外開啟了一場對「Lanlan Yang（音譯楊蘭蘭）」的大搜索。



澳洲悉尼東部一處郊區一輛價值140萬澳元的Tiffany藍勞斯萊斯與一輛Mercedes-Benz(平治，又稱奔馳）迎面相撞。（網傳圖片）

楊蘭蘭被捕後不發一語。（X平台）

兩車的車頭都嚴重損毀。（X平台）

事緣7月26日凌晨發生在澳洲悉尼富人區玫瑰灣的一場恐怖車禍。當天凌晨3點半左右，一輛Tiffany藍的勞斯萊斯休旅車，與一輛黑色平治在大街上迎面相撞。

駕駛平治的是52歲的普拉塞拉斯（George Plassaras），他是澳洲知名電台主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）的司機，事發時桑迪蘭茲並不在車上；駕駛勞斯萊斯的正是被全網人肉搜索的23歲華裔女子楊蘭蘭。

事故現場照片顯示，平治的車頭因為巨大撞擊力面目全非，勞斯萊斯的車頭也嚴重損毀。警方花了半小時，才把困在平治車裡受重傷的司機營救出來送往醫院。

據當地警方通報，楊蘭蘭沒有受傷，她在事發後接受酒駕的呼吸檢測呈陽性，但在被帶到警局後拒絕再接受呼吸檢測。警方指控她不當行為造成人身傷害、駕駛機動車但拒絕或未能接受呼吸檢測。楊蘭蘭獲得有條件保釋，星期五（8月15日）將在地方法院出庭。

有媒體在7月30日拍到她戴著口罩、帽子，身穿名牌外套，在一名男子陪同下到當地警局報到，但面對現場記者的問題，楊蘭蘭沒有任何回應。

車禍發生後，關於楊蘭蘭的身份和財富來源，在當地引發深深好奇，中國富豪在澳洲的奢華生活，也被媒體起底——豪車豪宅、專用司機保鏢、私人包場購物等等。這些「瘋狂有錢的中國人」中，可能有這幾年「潤」到海外的富商，也可能有「紅色貴族」「高幹子女」，他們低調、富有，生活在法律與監管的灰色邊緣。

媒體也努力在互聯網上，尋找楊蘭蘭的各種信息。都說互聯網的時代，凡走過必留下痕跡，結果卻是查無此人。網上完全找不到關於楊蘭蘭身份的蛛絲馬跡，沒有家屬朋友、沒有註冊公司，甚至沒有社交賬號，她的身份、家室、財富來源都是謎。

就連最擅長挖名人八卦的英國《每日郵報》，也只查出有限的信息：楊蘭蘭住在悉尼東部的豪華頂層公寓裡；除了出車禍的那輛勞斯萊斯，她還有一輛未登記的白色勞斯勞斯，目前閒置在公寓的車庫中。

有傳楊蘭蘭被捕時身穿的衣服價值近15萬。（網絡圖片）

車禍消息傳到中國後，敏感的中國網民也嗅出事情不簡單。很快，各種關於楊蘭蘭神秘身份的傳言在社交媒體上不脛而走，而且越傳越神乎其神，有傳言指她向當地警方繳納了「7000萬澳元的保釋金」，還有傳言離譜地稱她的銀行戶口有「2700多億澳元存款」。

不過，澳洲新南威爾士州法庭和審裁處發言人星期一（8月11日）向BBC中文網證實，當地警方對楊蘭蘭的保釋「並未設立任何金錢條件」；楊蘭蘭達成保釋協議的條件只包括上繳護照、定期到警局報到、晚上不能離開居住地，以及不能再開車等。

即便一部分傳言被澄清，但圍繞這名女子的種種猜測沒有消停。一個23歲的年輕人，在互聯網上完全「透明」，低調得有些過於反常，似乎是在刻意隱藏身份，這讓很多人懷疑她是不是有敏感的家族背景？不是位高權重者的千金，就是家裡從事隱秘灰色行業，為了規避風險隱藏身份，恐怕連「楊蘭蘭」的名字都不是真的。

圍繞這宗案子，其實很多事實都沒有理清，甚至這名年輕的女子到底是不是中國人都還不確定，但身居澳洲、住豪宅駕豪車，單是這些元素就足以讓大眾拼湊出政商權貴在海外藏匿巨額財產、過著一般人想像不到的奢華生活的畫面。「全網透明」的神秘身份，更是放大了陰謀論的想像空間，加深了對財富合法性的質疑。

一場看似普通的車禍，演變成網民一面倒等著楊蘭蘭被扒出醜聞，帶出的輿論情緒似曾相識。從協和醫院董小姐事件中網民對「當代門閥士族」的討伐，到演員那爾那茜陷入的高考材料造假門，從演員黃楊鈿甜「天價耳環」掀起的軒然大波，再到最近廣西防城港的「亮證姐」事件，一連串的輿論熱點，映照出的是中國社會嚴重「內捲」、貧富懸殊加劇、階層更加固化的環境下，普通民眾對財富、特權的複雜情緒，以及對權力與資源隱性傳承、權貴利用特殊關係換取不正當利益等社會不公的宣洩。

隨著案件開庭，更多關於楊蘭蘭的信息可能會逐漸浮出水面，「吃瓜群眾」心中的一些疑問會得到部分解答，一些之前的傳言也可能被證明是空穴來風。然而，在這場身份謎案中，楊蘭蘭是誰可能已經不是最重要的了，真正觸動中國民眾敏感神經的不只是楊蘭蘭，而是為什麼有些人會如此富有卻又如此隱形，為什麼社會公平公正在權貴面前往往總是脆弱與無力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

