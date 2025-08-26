西安孤獨症4歲童在康復機構被打　警察對涉事女子採取刑事措施

《澎湃新聞》報道，內地一名患有孤獨症的4歲女童在一家機構做康復訓練時，遭該機構教師暴力對待。警方指該機構工作人員王某確存在對兒童實施體罰的行為，已依法對其採取刑事強制措施。



據報道，西安的王女士表示，今年6月至7月，其患有孤獨症的女兒小言在西安「佑貝兒科」做康復訓練時，被該機構教師王某多次暴力對待，身體出現淤青，雙手被打得紅腫。

然而更換老師後，孩子的情況並沒有好轉。醫生表示孩子可能是被打得應激反應了，家屬稱此後孩子此後依然出現尿失禁、能力倒退、自我刺激等情況。

小言在事發前後的社會能力評估結果。（澎湃新聞）

示意圖。（CFP）

8月21日，涉事機構職員表示，該機構正與上級部門對接，配合相關調查，涉事老師王某目前已停課。

西安市公安局蓮湖分局2025年8月25日通報稱，今年7月6日，蓮湖分局西大街派出所接到報警，稱女童在某康復機構內被打。經調取視頻監控、走訪了解等工作，查明該機構工作人員王某（女，24歲）在工作期間，確存在對兒童實施體罰的行為。目前，蓮湖分局已依法對王某採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。