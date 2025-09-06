中國車企競爭激烈零組件廠商貨款被拖欠淪常態　業界：需更強監管

中國汽車產業競爭日益激烈，車企融資壓力逐漸轉嫁至供應鏈，導致零組件廠商貨款被拖欠成為常態。近期，為響應政府政策，17家車企承諾縮短支付帳期，但業界反映，部分車企帳期改善有限，亟需更強監管力度。



今年6月，一汽集團、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、吉利汽車、長安汽車等17家車企相繼公開承諾，將供應商支付帳期控制在60天以內。此舉回應了中國國務院發布的《保障中小企業款項支付條例》，旨在保護中小企業權益，特別是汽車零組件供應商。

為此，中國工業和信息化部於7月9日宣布，在「全國違約拖欠中小企業款項投訴平台」增設「重點車企踐行帳期承諾線上問題（建議）反映視窗」，專門處理汽車零組件廠商帳款拖欠問題，推動問題解決。

中國汽車工業協會專務副秘書長許海東表示，供應鏈是汽車產業的命脈，縮短帳期不僅有利於零組件廠商的資金流動，更有助於構建健康的產業生態，促進汽車產業轉型升級。

然而，承諾實施兩個多月以來，效果參差不齊。部分車企確實調整了帳期，但許多合作項目的實際支付週期未見顯著改善。業界人士指出，目前汽車行業平均帳期約為9個月，遠超承諾的60天。零組件廠商在與車企合作時，往往處於弱勢地位，為保住客戶關係，多數不敢對帳期問題提出異議。

圖為5月底，小米YU7首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。（視覺中國）

據《證券時報》報導，零組件廠商不僅面臨帳款拖延，還需應對車企的降價壓力。尤其在與龍頭車企合作時，供應商為維持關係往往被迫接受低價要求。部分廠商為爭取訂單，甚至主動參與價格戰，進一步加劇行業內耗。

一名零組件廠商財務總監透露，帳款回收速度與車企銷售表現密切相關。若車企銷量良好，支付速度較快；反之，供應商則需承擔更長的帳期壓力。此外，車企對價格的壓榨逐漸傳導至材料端，可能長期影響產品品質與安全。

為打破汽車行業「內捲式」競爭的困境，業界建議政府採取更強硬的監管措施，例如建立「違約賠償機制」，對未按時付款的車企削減補貼，同時約束零組件廠商的低價傾銷行為。透過市場化機制，讓不具競爭力的企業自然淘汰，才能推動汽車產業健康發展。

專家強調，供應鏈的穩定與公平對於汽車產業的長期發展至關重要。政府與業界需共同努力，確保車企履行承諾，維護供應商權益，促進產業生態的良性循環。