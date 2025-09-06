張學良長孫受邀觀禮閱兵：若爺爺能看到今日中國，一定非常高興

「閱兵方隊整齊劃一令人震撼，這背後是中國自抗戰勝利至今八十年間凝聚起的力量。抗戰先輩的精神需要銘記，更需要一代代傳承。」張學良長孫張居信如此感慨。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京舉行。張居信作為愛國將領張學良之孫受邀參加觀禮。



在觀禮現場，各種尖端武器裝備依次亮相，張居信說：「這些裝備體現了國家的實力。如果我爺爺能看到中國現在的發展，他一定會非常高興。」

9月3日，張學良之孫張居信受邀到天安門觀看閱兵儀式。（中國新聞網）

1936年，在民族危亡的緊急關頭，張學良將軍與楊虎城將軍秉持抗日救亡的民族大義，毅然發動西安事變，為促成第二次國共合作、實現全民族抗戰作出歷史貢獻。

「我覺得爺爺當年的抉擇，是出於守護國家的考慮。」張居信小時候幾乎每年都會去台灣看看爺爺奶奶，常常聽祖父講那些往事，聽他訴說對祖國的熱愛，對同胞的關懷。「在那段日子裏，我開始慢慢了解爺爺。」

「小時候，爺爺曾跟我講起他在東北的成長歲月，講抗戰時期中國人民經受的苦難。聽着那些往事，我才明白當年日子有多艱難，他心裏有多難受。也正是從那時候起，我才真切感受到他對國家和人民的熱愛。」祖父講述的沈重過往，讓張居信更懂「家國」二字的分量。

張居信和祖父張學良的合照。（中國新聞網）

張學良用「信仰」兩個字給兩個孫子取名「張居信」和「張居仰」。「我從爺爺身上學到了很多做人的品格和做事的精神，他總是堅定地相信一件事情，然後全力以赴去做。」張居信將這種精神稱之為「堅定信仰的魄力」。

在美國長大的張居信，缺少中文學習的土壤。每年探望祖父母的時光，便成了他了解中文的契機。中文於他，漸漸從陌生的符號，變成連接故土的紐帶。1996年，當他決定赴北京大學學習中文時，祖父更是由衷支持，稱讚「這是好事」。

張居信高中時期與祖父張學良，父親張閭琳和弟弟張居仰的合照。（中國新聞網）

此後，張居信循着祖父的足跡，走遍北京、瀋陽、西安等地。每一次踏足歷史舊址，總能加深他對那段歲月的理解。「我能感覺到歷史的轉折點就發生在那裏，那種衝擊力很強烈。」

張居信也將祖父母的一些遺物捐獻給了位於遼寧沈陽的張學良紀念館。他說想要傳承爺爺的精神，讓更多人了解他。博物館中各種史料和遺物，能讓更多人了解張學良的故事，讀懂那段關乎民族大義的歷史。

就像當年祖父鼓勵他學習中文一樣，張居信也希望他的孩子們學習中文，了解中國歷史，在親身感受中找到自己的文化根脈。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

