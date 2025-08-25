劍魚成有記錄以來影響三亞最強颱風　大樹連根拔起餐廳大門被吹甩

颱風「劍魚」昨晚（24日）從三亞南部海面經過，是有氣象記錄以來影響三亞最強的颱風，市內多處有樹木被吹倒甚至連根拔起。

中央氣象台消息，「劍魚」的中心已於今日（25日）凌晨由南海中西部海面移入北部灣，預計將於今天傍晚到夜間登陸越南榮市附近一帶沿海，之後強度快速減弱。



《極目新聞》報道，8月25日，三亞市吉陽區一餐館老闆王女士稱，其店內的大門和吊頂被吹倒，桌椅板凳和冰櫃全都倒地，損失嚴重。三亞海棠區一豪華酒店的工作人員稱，因風力太過強勁，酒店的大門被吹掉，有玻璃被吹破，幸工作人員及時發現，沒有造成人員傷亡。

不少網民也在社交平台上分享「劍魚」吹襲三亞市的情況，有電纜疑被吹斷砸落車輛上致起火，多處出現樹木倒伏，甚至有大樹被連根拔起，有車輛被倒下的樹木砸中損毀，也有不少原先停泊在街邊的電動單車被吹倒，部分路段仍有積水未清。

受「劍魚」影響，8月24日上午8時至8月25日上午8時，三亞市出現劇烈風雨天氣，全市普遍出現大暴雨，海棠區南部和北部出現特大暴雨，最大過程累積雨量出現在海棠區青田村，達389.2毫米，市區219.4毫米。

