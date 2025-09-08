瀋陽師範大學逾2000學生腸胃炎　經查蓄水池遭諾如病毒污染

遼寧省瀋陽市疾病預防控制局周日（9月7日）發布通報，瀋陽師範大學校醫院自8月31日起，陸續接診了一批出現嘔吐、腹瀉等癥狀的學生，遼寧省、瀋陽市相關部門及學校隨即開闢醫療救治綠色通道，組建醫療隊進駐學校開展巡診服務，對患者進行分類救治。截至周日下午5時，累計報告有胃腸炎癥狀者2,087人，當中1,817人已痊癒；仍有270人出現癥狀，但均為輕微。



網上流傳不適學生排隊看醫生的畫面。（網上圖片）

央視新聞報道，經綜合研判分析，發病高峰期已過，每日新增病例已呈明顯下降趨勢。於周六（9月6日）下午5時起，24小時內新增25宗病例。

當局按照Ⅲ級突發公共衛生事件處置，疾控部門多輪次針對污染點消毒，抽調專業力量開展調查，分析查找感染來源，對可疑污染物品、環境和人員採樣檢測，確定污染點。

網上流傳瀋陽師範大學宿舍自來水污黑。（網上圖片）

經流行病學調查，並結合供水系統現場勘察和實驗室檢測結果，判定事件因學校第三生活區自備井蓄水池受諾如病毒污染引起，屬突發公共衛生事件。目前已對該自備井採取封閉管控措施。學校已協調水務部門全力保障學生用水，並着手組織市政供水管網接入工程。

國家疾控局網站曾介紹，諾如病毒屬於杯狀病毒科，是引起急性胃腸炎常見的病原體之一。諾如病毒具有感染劑量低、排毒時間長、外環境抵抗力強等特點，容易在學校、托幼機構等相對封閉環境引起胃腸炎暴發。

病毒感染潛伏期為12至72小時，通常為24至48小時。常見癥狀主要為惡心、嘔吐、發熱、腹痛和腹瀉，部份患者有頭痛、畏寒和肌肉痠痛等。兒童以嘔吐為主，成人則以腹瀉居多。