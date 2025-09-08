殲-35將與殲-20混合編組　中國空軍加速全面隱身化

《騰訊網》「風聞」頻道今（8）日刊出署名「大伊萬頻道」的軍事評論文章，披露中國殲-35戰鬥機最新畫面與細節。文章指出，在九三大閱兵上，空中梯隊亮相的六型第五代戰鬥機引起外界關注，其中包括殲-16D電子戰機、殲-20與殲-35A混合戰術編隊，以及殲-20S領隊的「殲-20家族」。而海軍航空兵的殲-15T與殲-35型第五代艦載機，更代表中國海軍航空兵裝備完成新一輪代際更替。



文章形容，殲-35/殲-35A是「最漂亮的第五代戰鬥機」，機身設計匀稱，外觀「賞心悅目」。央視此前播出相關部隊訓練畫面，高清影像顯示該機機體蒙皮表面幾乎看不出接縫，呈現灰色大理石質感，製造工藝甚至被認為「已經超過殲-20」。

殲-35三號機。（騰訊網）

其中，最受矚目的設計是隱藏式折疊登機梯。過去殲-20因缺乏折疊式登機梯而引起爭論，如今殲-35實現突破，設計方式與F-35「幾乎一比一復刻」。此外，殲-35採用隱藏式折疊機翼轉軸，機翼收展後表面由蓋板遮蓋轉軸，既保持外觀光順，也有助提升隱身性能。

文章分析，殲-35採用了3D列印、柔性蒙皮等新一代航空製造技術，戰術性能更接近真正的五代戰機，特別強調超音速機動性與制空能力，並為「忠誠僚機」協同空戰預留發展空間。相比之下，美國F-35在Block3之前「走了五代機的邪路」，過於偏重對地打擊，超音速性能不足，航電系統也落後。

從FC-31到殲-35

文章進一步指出，隨着央視公開殲-35艦載機與殲-35A多用途機型，長期爭議的FC-31命運已塵埃落定。經過三次技術迭代，FC-31最終轉型為殲-35系列，並實現「一機兩型」海空通用，未來還可能出現外貿版本。

殲-20與殲-35模型亮相。

此外，來自海軍迫切需求也是推動關鍵。文章強調，在面對美軍F-35B/C艦載機時，殲-15T「完全不在一個級別上」，因此必須盡快擁有第五代隱身艦載機。最終，具備研發經驗的瀋陽飛機設計所（北所）推出殲-35，與F-35C幾乎同時期具備戰備能力，被認為「實現了弯道超車」。

文章稱，殲-35A同樣進入空軍序列。由於全面裝備殲-20成本過高，殲-35A憑藉性價比與可靠性成為替代方案，可在第一島鏈內執行區域拒止任務。相比殲-10C與殲-16等四代半戰機，殲-35A擁有壓倒性優勢，且生產速度可能比殲-20更快，加速中國空軍裝備更新。

據央視信息，殲-35A未來將與殲-20混合編組，以發揮殲-20作戰半徑大、機動性佳與殲-35A航電系統先進的互補優勢。從裝備週期看，殲-35A與殲-20將在2030年代共同擔綱主力，而到2040年仍具備戰場價值。

文章最後寫道，從FC-31到殲-35的發展歷程，標誌着中國自主五代機研製取得重大突破，象徵中國第五代艦載機已進入實戰化階段。