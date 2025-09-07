特朗普暗示派兵芝加哥驅逐移民　笑指很快知道為何叫「戰爭部」

美國總統唐特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月6日（周六）在其社交平台發布一張迷因圖，稱喜歡在早上聞到「被驅逐的味道」，而芝加哥很快「將會明白為什麼它被稱為戰爭部。」特朗普早前曾暗示將派軍進駐芝加哥，整頓這個由民主黨市長主政，但犯罪率高企的城市。



特朗普在其Truth Social的貼文寫道：「我喜歡清晨聞到驅逐出境的氣味，芝加哥即將明白為什麼它被稱為戰爭部。」

特朗普5日（周五）簽署一項行政命令，將「國防部」改名為「戰爭部」。

該貼文還包含一張疑似用人工智能生成的照片，特朗普頭戴帽子和墨鏡，背景是芝加哥的天際線，並配上文字，疑似含義是「芝加哥末日即將來臨」（Chipocalypse Now，註：Chi來自芝加哥的英文字Chicago，pocalypse now指的是美國導演執導的《現代啟示錄》，Apocalypse Now）。

這張照片的構圖讓人聯想起《現代啟示錄》的海報，該電影講述美軍在越戰期間慘痛經歷。

芝加哥市隸屬於伊利諾伊州（Illinois），其民主黨州長普立茲克（JB Pritzker）同日指特朗普的貼文「不正常」。

普利茲克在X上寫道：「美國總統威脅要與美國的城市開戰。這不是玩笑，這很不正常。特朗普並不是強人，他是個膽小鬼。伊利諾伊州不會被一個想要獨裁的人嚇倒。」

特朗普近日加大對第三大人口城市芝加哥的言語攻擊，美媒指他積極籌劃在芝加哥開展一項大規模移民執法行動。

美媒引述白宮官員指，最近數日，移民和海關執法局（ICE）的人員已開始陸續進駐芝加哥。