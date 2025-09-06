將國防部改戰爭部　「和平總統」特朗普看到中國閲兵破防了？

觀看了中國九三閲兵的網絡直播後，美國也心急了。

先是9月3日美國總統特朗普（Donald Trump）指示推進「重振美軍」的工作，緊接着9月5日特朗普簽署一項行政命令，把「國防部」更名為「戰爭部」。

根據美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的說法，「我們贏得了一戰和二戰，那不是靠國防部，而是靠戰爭部，靠戰爭部贏得的」，「正如總統所說，我們不只要防禦，我們還要進攻。」

一邊說着重振美軍避免與主要競爭對手發生軍事衝突，另一邊又要更名為戰爭部向世界展示一支更具侵略攻擊性（aggressive）、戰無不勝的軍隊。

中國進行九三閲兵之際,美國總統特朗普稱好奇中國國家主席習近平會否感謝美國當年對二戰抗戰的支持和「鮮血」，又慰問「正在密謀反美的」俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩。（Truth Social）

更矛盾的是，特朗普第二任期以來一直謀求獲得諾貝爾和平獎，調停俄烏衝突、印巴衝突以及阿塞拜疆和亞美尼亞的衝突，都是特朗普力求能夠獲獎的努力，特朗普還多次親自打電話給挪威諮詢諾獎相關事宜。急於在這一任期留下政治遺產的特朗普，卻在看完中國九三閲兵之後暴露出了進攻、戰爭的一面。

特朗普不是標榜為和平總統嗎？特朗普不要諾貝爾和平獎了嗎？

歸根結底，中國閲兵展現強大的軍事實力象徵着足以抗衡美國的能力。在沒有美歐主流國家領導人加持的閲兵式上，中國遍邀好友構築了一個囊括26國的非西方世界。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）以及外國代表團團長抵達北京，參加紀念二戰結​​束80周年的閲兵式。（Reuters）

美國霸權的兩大基石一個是美元，另一個就是美軍。當看到中國擁有不再受制於人足夠保衛自己的強大實力後，美國的軍事霸權似乎在面對中國時，也會有失靈的風險。

2015年中國第一次舉行抗戰勝利70周年大閲兵，當時奧巴馬政府對於中國閲兵的整體看法是耀武揚威。美國官方和媒體大都圍繞這一主旨進行發聲。當時美國國防部發言人自信地說，「美國軍隊是世界上最強大的軍隊，不需以閲兵令其他人知道美國軍隊的能力。」

而如今看看特朗普的反應就知道，批評中國耀武揚威已經是過去時：不是耀武揚威，而是中國的實力已擺在明面上，質疑中國意圖已經沒有意義。真正有意義的是趕緊行動起來。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閲兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

和中國頻頻強調民族復興一樣，誰都希望回到最好的狀態，最強的時期。特朗普改名戰爭部的原因，正是因美國國防部在稱為戰爭部之時，美軍是地表最強的。「我們必須回到那個時代。」在「作為戰爭部，我們贏得了一切，我們贏得了一切，」這是特朗普提到一戰二戰時的原話。

從2015年到2025年，十年過去，世界形勢早已翻篇。質疑抹黑中國意圖的口水仗太過小兒科。真正的重點是中國的強大以及如何應對強大的中國。批評中國已經沒有意義，承認現實才是最為迫切的。

改戰爭部能夠彰顯的是美國維持世界第一的雄心，而一向自詡為世界第一的美國開始強調不和主要競爭對手陷入衝突，甚至也開始熱衷於閲兵而不是直接動手展現實力。

這才是中國軍事實力發展的真實意義，是美國因應中國崛起做出的調整。