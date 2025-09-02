王毅晤印尼外長蘇吉約諾　促切實保障中方人員機構安全

印尼因經濟困境引發的抗議活動升級，中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（8月31日）在天津應約會見印尼外長蘇吉約諾（Sugiono）時表示，希望印尼切實保障在印尼中方人員和機構安全及合法權益。



圖為2025年8月20日，印尼外交部長蘇吉諾（Sugiono）與德國外長會面後主持記者會。（Reuters）

蘇吉約諾會面時轉交總統普拉博沃（Prabowo Subianto）致習近平主席的信函，表示普拉博沃因近日國內局勢無法如期來華，特委派他代表來華參加有關活動。印尼高度重視發展對華友好關係，預祝活動取得圓滿成功。印尼政府承諾全力保障在印尼的中國人員和機構安全。

王毅指出，印尼是中國的友好鄰邦，雙方不僅是全面戰略夥伴，還是命運共同體。中方歡迎蘇吉約諾作為普拉博沃的代表赴華，理解並尊重印尼政府因國內需要作出的調整，希望印尼切實保障在印尼中方人員和機構安全及合法權益。