王毅登門邀請莫迪　不止為上合天津峰會

應印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）邀請，中國外長王毅於8月18日至19日訪問印度，與多瓦爾一同參加中印邊界問題特別代表第24次會晤，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）和外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。

中國外交部發言人在主持例行記者會時表示， 王毅此次訪問印度是要「同印方一道努力落實好兩國領導人的重要共識，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。」不過，王毅在和莫迪會面時則坦率地表示，他此次除了出席中印邊界問題特別代表會晤，更是「為兩國高層互動預作準備」。

何為「為兩國高層互動預做準備」?能讓王毅這位中共中央政治局委員、中央外事辦主任、外交部部長親自出馬的「高層互動」，那當然只能是中國最高領導人習近平與印度總理莫迪的互動了。

2025年上合組織領導人峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，此前印度媒體報導，莫迪將會參加這次峰會並和中國進行雙邊會晤，但是雙方都沒有給出確切消息。而莫迪在會見王毅時明確表示，十分期待赴華出席上海合作組織天津峰會並與習近平會晤。莫迪還說，印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保峰會取得圓滿成功。

顯然，王毅此行的一個重要目的，甚至可以說最重要的目的，其實是代表中國親自到印度去邀請莫迪，最後敲定莫迪此次訪華事宜。這非常符合中國的外交禮數，充分彰顯出中國對莫迪訪華的重視和對莫迪本人的尊重，同時也特別符合莫迪政府及其本人的政治需要。

中印關係在過去幾年並不和睦，圍繞領土爭端，雙方在雙方在拉達克地區的班公湖、加勒萬河谷、温泉和德普桑等邊界地區發生過多次衝突，造成軍事人員死傷，印方的死傷相對而言更為嚴重。另外雙方圍繞在邊界及爭議地區的基礎設施建設，也是互相懷疑，對對方的建設目的和設施用途深表疑慮。這使得莫迪在處理中印關係時必須考慮到國內的反中與民粹情緒。

中印加勒萬河谷對峙畫面曝光。（微博@衝鋒號角）

再者，一度互相利用、互相進行戰略捆綁的美印關係在最近陷入低谷。美方以印度進口俄羅斯石油為俄羅斯提供戰爭援助為由，對印度出口美國商品徵收25%懲罰性關稅，把對印商品關稅推高到50%的高度，在亞洲國家中最高。

特朗普在社交媒體 上還公開羞辱印度是「死經濟」，白宮也發聲明說印度是「關稅小偷」。美方為自身利益，置印度利益與尊嚴於不顧，甚至置雙邊戰略綁定與不顧，對印度實施的單邊霸凌的行為，給了印度當頭一棒，等於宣告了莫迪「依美崛起」戰略死刑。印度內部業界與反對黨勢力對莫迪駕馭處理美印關係與捍衛印度利益的能力出現質疑。「美方不亮中方亮」，當此之時，莫迪政府及其本人都需要通過打中國這張牌來與美方博弈，同時避免陷入兩線對抗的困境。

對於印度及莫迪政府的想法，中國方面心知肚明。所以王毅在此時以參加中印邊界問題特別代表為由親自登門邀請，不僅給足了莫迪面子，滿足了印度國內的民粹主義情緒，還特別符合莫迪政府與美國博弈的外交與國內政治需要。可以說是在最恰當時機出手，在美方正對莫迪拳打腳踢的時候，給了莫迪最需要的東西。包括印度也關切的稀土。

當然，對中國而言，處理中印關係始終是一個重要的戰略問題，不是一杆子買賣。中方所着眼的是更宏大長久的戰略命題，不只是為了這次訪問。上述這種情況發生，只是時間上的巧合和順手利用。構建一個長期穩定的中印關係，處理好與這個西南方最重要鄰居的關係，才是中方對印度外交的根本。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手，但二人的塑料友誼不及即翻船。（Reuters）

從中方的角度，在已經被美國列為最主要的系統性競爭對手，被美國全面打壓，與美國進行戰略對抗的情況下，其實比印度更不願意陷入兩邊對抗的困境。尤其不願看到印度與美國進行戰略捆綁，配合美國對中國進行戰略遏制。中印作為兩個有歷史衝突和邊界問題的大國，為各自安全與發展利益考慮，互相存在戰略疑慮是不可避免的。

中印之間的戰略信任問題始終會是個死結。但是中方絕對不願看到疑慮變成摩擦，進而惡化為對抗性政治關係，互相進行戰略拆台與遏制，最後導致兩敗俱傷。

所以，王毅此次登門邀請，除了為莫迪訪中和雙方領導人會晤預做準備，還能反映出中國在處理中印關係時的更深層次戰略考慮。王毅在與莫迪會面時說，當前國際形勢下，中印關係的戰略意義更加凸顯，中印合作的戰略價值更加突出。我們將認真落實兩國領導人重要共識，加強各領域交流合作，推動中印關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為人類進步事業作出中印兩大文明的應有貢獻。他表示，經過全面、深入溝通，中印在雙邊關係方面，就重啟各領域對話機制，加強互利互惠合作，堅持多邊主義，共同應對全球性挑戰，反對單邊霸凌達成一致。就能反映出中方的戰略思考。

而莫迪在美方痛毆之下，不管是暫時清醒還是真的明白過來了美國的不可靠和中方的誠意，他在王毅會面時不僅表示印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保峰會取得圓滿成功，還呼籲中印雙方要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。莫迪還說，雙方要從長遠角度看待兩國關係，亞洲世紀的到來離不開中印合作。中印是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進了解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。

不管是場面話還是真心話，至少莫迪這樣表示了。