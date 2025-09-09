內地國家補貼資金落實情況受關注　6省資金被騙及違規使用過億

內地推出大規模設備更新和消費品以舊換新的國家補貼資金，近期26個省份審計部門公開當地2024年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告，內媒《第一財經》總結，其中6個省份關注上述國家補貼落實情況，存在騙補及違規使用的國補資金總額超過1億元（人民幣，下同）。



湖南審計報告稱，汽車置換、農機報廢更新等領域補貼資金被騙取或違規使用，涉及金額約9373萬元。

黑龍江審計報告顯示，「兩新」政策資金專項審計發現，13個縣部分經銷商通過以舊頂新、更換銘牌等方式使用舊機具、樣機、劣質農機等騙取補貼資金。個別生產企業夥同4個縣12家經銷商，以零元購機誘惑農戶或與農戶串通編造虛假購機流水等手段，虛假銷售劣質打捆機騙取補貼資金。

重慶審計報告稱，部分以舊換新補貼被騙取套取或政策執行不嚴。2個區3家經銷商參與以舊換新補貼活動的少數家電商品在活動期間漲價，影響政策執行效果；8個區15家經銷商通過虛構家居交易、提供虛假證明材料等方式，協助顧客獲得或騙取套取以舊換新補貼93.08萬元。

河北審計報告指出，主管部門審核把關不嚴，未按標準或重複補貼152萬元，涉及石家莊、滄州、邢臺等9市。個別地方家電承辦企業臨時提價，某市3家家電企業活動期間銷售價格、備案價格均高於近3-5個月的銷售價格。

山東審計報告顯示，抽查發現，因主管部門審核把關不嚴，向報廢不符合補貼政策要求貨車、中型載客汽車、新能源車的67名消費者，違規發放汽車置換更新等補貼68.62萬元。

甘肅審計報告稱，少數民營企業虛假銷售騙取消費品以舊換新財政補貼資金。