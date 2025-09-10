東航挑戰全球最長航線　上海飛布宜諾斯艾利斯26小時

中國東方航空計劃於今年12月開通上海—布宜諾斯艾利斯航線，航程總時長近26小時，被視為全球最長的商業航線。該航線將由上海浦東國際機場出發，經新西蘭奧克蘭中轉，最終抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場。



根據《解放日報》報道，這條新航線將由波音777機型執飛，每周兩班。航班雖需在奧克蘭經停約2小時25分鐘，但乘客無需換機，填補了上海在直達南美航線上的空白，也將成為中國與阿根廷之間唯一一條直達航線。

內媒《第一財經》介紹指出，目前航程訊息已悄然上線東航App，顯示從上海出發至阿根廷航程約25小時55分鐘，回程時間更長，達29小時。由於上海至布宜諾斯艾利斯的直線距離超過2萬公里，現階段尚無任何機型能直飛，因此必須在奧克蘭經停。

報道強調，相較過去內地旅客需經歐洲或北美中轉才能抵達南美，此次東航選擇經停新西蘭，不僅航程較短，時差負擔亦減輕，對乘客便利性有明顯提升。東航同時計劃申請第五航權，可在奧克蘭上下客與貨物。

對於這條超長航線，不少內地網民表達期待，有人留言稱「終於不用繞道歐洲了！」、「飛南美終於不用轉2次機了，雖然還是要經停」。但也有網民打趣表示擔心體驗，「想看經濟艙體驗報告，坐完了屁股會不會疼得不行」、「看著腰已經開始疼了」、「這種航線經濟艙估計能坐出心理陰影」、「建議配個按摩師隨機」。

目前全球最長航線由新加坡航空營運的新加坡—紐約（甘迺迪機場）航線保持，飛行時間約18小時40分鐘，可在航程中見到兩次日出。不過這項紀錄將在東航新航線開通後被刷新。