Labubu跌落神壇　黃牛哭了：曾炒至過萬元，現840元就出

周一（9月8日），泡泡瑪特（POP MART）股價大跌7.5%，跌破300港元。與此同時，曾經「一娃難求」的Labubu，目前二手價正全線下跌。有黃牛哭訴，曾經炒至過萬元（人民幣，下同）的隱藏款，如今最高840元就能出。



Labubu曾經「一娃難求」。（中國基金報）

8月28日，泡泡瑪特第四代迷你Labubu系列線上發售，售價79元一隻。（網上圖片）

據《中國基金報》報道，8月28日，泡泡瑪特第四代迷你Labubu系列線上發售，售價79元一隻。開售首日，該系列瞬間引發搶購潮，多平台迅速售罄。二手平台整盒（14隻）價格一度飆升至3200元（原價1106元）。

然而，熱度並未持續太久，截至9月8日，有平台顯示，迷你版Labubu成交均價為107元，整盒（14隻）價格已回落至1446元，雖仍有溢價，但相較發售前期已有大幅回落超50%。

面對劇烈的價格波動，有黃牛表示「暫緩收購Labubu系列，因全盤價格大幅回落，需觀望市場企穩信號」。一名專業黃牛說，「我從事潮玩轉手已經兩年了，Labubu一直是硬通貨。但這次市場反應完全出乎意料，我手裏還壓着三整端沒有出手，估計要虧好幾千。」

二手Labubu價格下跌。（網上圖片）

平台顯示，迷你版Labubu成交均價為107元。（網上圖片）

在內地二手交易平台上，Labubu成交量下降，賣家們紛紛降價促銷，有的甚至標明「虧本轉賣」、「求回血」等字樣。

泡泡瑪特官方對價格波動保持沉默，但業內人士透露，公司正在調整產品策略，可能會控制產量並增加產品多樣性，以維持市場健康度。