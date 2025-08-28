Labubu迷你版開售79元一分鐘已全數售罄　二手網站隱藏版炒至千元

周四（28日）22時，泡泡瑪特（POP MART）全新「心底密碼系列」（即Labubu Mini版）盲盒將正式線上開售，市場熱度已提前引爆。



據潮流平台得物App數據，截至當日15時50分，該款盲盒預約人數已突破4.72萬，另有3.7萬人表達「想要」意向，顯示消費者對這款新品的強烈期待。



據了解，開售僅60秒鐘，該產品京東、淘寶店鋪等店鋪全部售罄。原本單個盲盒官方定價為79元（人民幣．下同），一組14隻售價1106元，但閒魚等二手平台顯示，Labubu一組14隻價格則上漲至1388元到2450元（人民幣，下同），而Labubu Mini隱藏款最高更以1188元成交，比原價貴多14倍。

此次泡泡瑪特同步推出心底密碼系列（Labubu Mini版）與Rock系列（Labubu 3.0大娃版），兩款新品均備受矚目。業內人士預測，憑藉市場反饋，這兩款產品有望成為近期潮玩市場的爆款。

Mini版Labubu新品發售價為79元，共分為兩個系列，每個系列包含14個常規款與1個隱藏款。

泡泡瑪特創始人王寧在上周的2025年中期業績發布會上，親自為Mini版Labubu宣傳。這款產品首次採用迷你版糖膠工藝，適用場景多元，可作為手機掛飾或鑰匙扣，兼具實用性與觀賞性，吸引了更廣泛的消費群體。Mini版Labubu定價為79元（人民幣．下同），包含兩個系列，每系列14款常規款及1款隱藏款，延續泡泡瑪特經典盲盒設計。然而，由於供貨量有限，不少消費者擔心搶購難度。資深玩家「**66」表示：「女友特別喜歡Labubu，明天是七夕，想買來送她，但估計原價貨會秒罄，希望品牌能增加供貨。」

得物的成交均價為178元。

同期發售的Rock系列（Labubu 3.0大娃版）同樣人氣高漲。數據顯示，Labubu 3.0搪膠盲盒在得物App已累計售出41萬單，發售價99元，成交均價達178元，顯示其超高市場熱度。多個電商平台顯示，Labubu第三代產品穩居潮流盲盒熱賣榜前列。

Labubu客服表示，王寧提及的Mini版或屬於即將推出的第四代Labubu產品，但具體發售信息需關注泡泡瑪特微信公眾號。為第一時間搶購，消費者可加入泡泡瑪特線下店的微信粉絲群，發售後在群內購買並到店取貨，無需排隊。客服提醒，具體規則以品牌發售時的公告為準。