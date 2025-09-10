火箭軍展開九年大倒查　180家供應商與專家遭取消資格

火箭軍近期展開大動作整頓，針對軍隊採購領域進行全面清理。據悉，自8月28日至9月1日，火箭軍連續發布180條公告，取消74名評標專家與116家供應商的資格，顯示出對採購環節錯誤的「零容忍」態度。



內媒《環球時報》報道指出，多數評標專家被認定「評審錯誤影響結果」，其中甚至有人因2016年的評審問題遭到追責，顯示火箭軍正逐一翻查舊案，倒查範圍最久可追溯至九年前的項目。

報道介紹，部分情節嚴重者被界定為「掮客」，即利用中介角色牟利，嚴重破壞採購秩序。這些人員被終身禁止參與軍隊項目評審，其名下企業亦被禁止投標，並不得代理其他公司參與軍購活動。

火箭軍方隊。（香港01直播截圖）

公告名單中也出現中國央企的身影。該企業擁有通信工程總承包一級資質，曾參與「八橫八縱」國家光纜網路建設及南極科考通信保障等重大項目，但因在軍購中涉及圍標行為，自8月29日起被暫停在火箭軍範圍內的投標資格。此外，某郵政速遞物流股份有限公司因提交虛假材料，被全軍範圍內取消採購資格。

軍方人士強調，透過持續回溯檢視歷年採購紀錄並公開處置，彰顯整肅軍購紀律、維護採購公平的決心。外界普遍認為，這場清理不僅針對當下，更釋放出「倒查必嚴、違規必懲」的強烈信號。