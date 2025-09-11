小紅書破壞網絡生態遭約談 涉炒作明星個人動態和瑣事類詞條等
撰文：盛昀
出版：更新：
據網信部門消息，小紅書平台因未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，被網信辦採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。
通告指，近日，針對小紅書平台未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。
網絡空間天朗氣清、生態良好，符合人民利益。網信部門將持續聚焦破壞網絡生態違法違規突出問題，發揮網絡執法「利劍」作用，督促網站平台履行主體責任和社會責任，切實維護清朗網絡空間。
