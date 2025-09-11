王辰被免去中國工程院副院長職務　曾任北京協和醫學院院校長

王辰被免去中國工程院副院長職務。



人社部網站周四（9月11日）消息，國務院任免國家工作人員。任命王文君（女）為國家醫療保障局副局長；任命王志剛為國家宗教事務局副局長。免去王辰的中國工程院副院長職務。

公開資料顯示，現年63歲的王辰，出生於山東省德州市，醫學博士學位，呼吸病學與危重症醫學、群醫學及公共衛生專家，主要從事呼吸系統疾病研究。第十三屆、十四屆全國政協常委。中國工程院黨組成員、副院長。2013年當選中國工程院院士。

王辰被免去中國工程院副院長職務。（人社部網站）

1993年起，王辰歷任首都醫科大學附屬北京朝陽醫院呼吸科副主任、副院長、院長，北京呼吸疾病研究所副所長，衞生部北京醫院副院長、呼吸中心主任。

2013年2月，王辰任原衞生部、國家衞生計生委科技教育司主持工作副司長；2014年9月至2018年1月，任中日友好醫院院長。王辰於2018年1月起任北京協和醫學院院校長。2018年6月至2025年9月任中國工程院副院長。

王辰是中國呼吸衰竭與呼吸支持技術、肺栓塞與肺動脈高壓、新發呼吸道傳染病、慢性阻塞性肺疾病、煙草病學等領域的主要領軍者與推動者之一。他曾獲國家科技進步特等獎1項，一等獎1項，二等獎3項，並獲何梁何利科技進步獎、世界衛生組織控煙傑出貢獻獎等多項獎勵。