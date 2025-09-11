內地男星于朦朧墮樓身亡終年37歲　警方排除刑事嫌疑

內地男星于朦朧被網民爆料在北京朝陽區墮樓引發關注。今日（11日）晚間，于朦朧工作室證實，于朦朧於2025年9月11日墮樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。



于朦朧工作室證實，于朦朧於9月11日在北京住所墮樓身亡，終年37歲。

微博明星博主「名偵探小宴」今日發文稱，《三生三世十里桃花》《太子妃升職記》主演于朦朧今天在北京墮樓身亡。

有知情人透露，于朦朧和五六個好友在朋友家吃飯，9月11日凌晨2點多於朦朧回臥室睡覺並把門反鎖了，凌晨6點左右朋友散場沒看到他，走到樓下發現了屍體，有個遛狗的鄰居看到並報警，有消息指他懷里還裝著朋友的兩個Rolex手錶，紗窗被他弄開了。目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。

該言論引發網民對于朦朧墮樓事件的討論，網絡流傳各種截圖、知情人說法等猜測其死亡原因。

目前，有爆料帳號已被微博禁言。此外，微博官方帳號「圍脖俠」發文表示，在對該熱點事件對討論中，有帳號多次發布無事實根據的陰謀論內容，靠吃「人血饅頭」博取眼球，形成較大傳播。後又自行刪除相關評論並改名。此行為不僅嚴重格侵犯他人權益，更擾亂了正常傳播秩序。強調將嚴厲打擊造謠博眼球、蹭流量的行為，請用戶以官方通報為準，切勿輕信「陰謀論」等不實截圖。

于朦朧名下兩間公司，均已注銷。（微博@于朦朧）

今日午間，于朦朧墮樓消息傳出後，有網民爆料事發地為于朦朧的住所朝陽區的陽光上東小區18號樓，網傳照片顯示，網傳涉事單位的紗窗確實脫落。陽光上東物業公司工作人員表示，今（9月11日）早，小區18號樓確有人員墮樓，「但不確定是否是明星」。

陽光上東小區網傳涉事單位紗窗脫落。（微博）

陽光上東小區。（微博）

于朦朧是內地知名男星，在2018年時搭檔女星鞠婧禕，主演智磊執導的古裝劇《新白娘子傳奇》，他飾演男主許仙。2020年12月，曾參加競演綜藝《追光吧！哥哥》，並最終成為出道的七位「追光之星」之一。2024年，于朦朧參加《2024年中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，與迪麗熱巴等藝人一起表演節目《舞樂新疆》。

今年4月，于朦朧出演的武俠喜劇《俠客行不通》播出。同年6月，他在智磊執導的仙俠劇《臨江仙》中，客串玄天使者一角。待播劇方面，僅存一部張健執導，張若昀主演的《風起大漠》，于朦朧在劇中飾演李敢，飛將軍李廣之第三子。

