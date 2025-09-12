Apple iCloud中國唯一合作夥伴　雲上貴州大數據董事長被查

貴州省紀委監委9月12日公布，雲上貴州大數據集團有限公司黨委書記、董事長徐昊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。雲上貴州為Apple（蘋果）在中國大陸運營iCloud服務唯一合作夥伴。



公開資料顯示，徐昊1968年9月出生，浙江寧波人，於2023年12月被推薦為雲上貴州大數據（集團）有限公司董事、董事長人選。

日前2025中國國際大數據產業博覽會召開，徐昊8月27日最近一次出現在公眾面前，當時貴州大數據集團與三六零數字安全科技集團有限公司在貴陽舉行戰略合作簽約儀式。360集團創始人、董事長兼CEO周鴻禕，貴州大數據集團黨委書記、董事長徐昊出席儀式並致辭。

雲上貴州官網顯示，雲上貴州大數據（集團）有限公司於2018年2月正式掛牌成立，註冊資本17億元人民幣，是由貴州省政府批復成立的省屬國有大一型企業，致力於服務全省大數據戰略行動和國家大數據（貴州）綜合試驗區建設。該公司也是蘋果公司在中國大陸運營iCloud服務的唯一合作夥伴。

該公司運營業務包括中國大陸境內的iCloud服務、「貴州信用雲」樞紐平台、《貴州文庫》數據庫、貴州綠色農產品網、ARM架構雲平台、貴州省政務雲平台密碼應用推廣單位、國家電子政務雲數據中心南方節點等。