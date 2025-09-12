iPhone Air中國延期發售！蘋果與監管溝通eSIM　運營商已準備就緒

蘋果今年發佈了超薄機型iPhone Air，但因為統一取消了實體SIM卡方案，必須在支持eSIM的地區才能使用。



也因為這個特殊設計，它在中國未能與今年的另外三款iPhone同步發售。

據新浪科技報道，蘋果針對此事回應稱，我們正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。

蘋果公司聲明如下：

全新iPhone Air採用極致輕薄設計，較以往任何一款iPhone機型更經久耐用，搭載專業級性能、創新Center Stage前置攝像頭和4800萬像素融合式攝像頭系統，以及滿足全天所需的出色電池續航。

我們迫不及待希望用戶能夠體驗iPhone Air。我們正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。

iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max將於今日晚8點起開啟預購，我們也將在獲批後第一時間啟動iPhone Air的發售。

目前官網已經顯示為：發售訊息後續更新。

iPhone Air在中國蘋果官網消息（Apple）

事實上，目前中國聯通和中國電信都表態將第一時間支持iPhone Air eSIM，中國移動也表示已經支持eSIM手機業務，稍後開放服務將另行告知。

也就是說，運營商方面已經基本準備妥善，靜待通過監管審核即可。

