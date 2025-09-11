iPhone Air港版無法用中國eSIM？17 Pro有大電版？蘋果發佈會沒說的10年事｜今年蘋果為果粉送上 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 等4款新手機，然而時間關係，很多細節蘋果也沒有告訴你：原來某些國家的17 Pro 電量較多？舊款Apple Watch 也可以偵測血壓？AirPods Pro 2 也能夠做到實時語音翻譯？即來解拆：蘋果發佈會沒說的10件事！



你要知的事01｜AirPods Pro 3 即時翻譯暫不支援中文

Apple Intelligence 的「即時翻譯」功能初期只支援英語、法語、德語、葡萄牙語和西班牙語，並未提及支援中文。不過，原來這功能不是AirPods Pro 3 獨享，AirPods Pro 2 也能用到。

你要知的事02｜中國電訊商 eSIM 只支援國行 iPhone Air

如果你要在中國內地開一個電話號碼，並使用 eSIM 於 iPhone Air 使用，記住你只可以買中國國行 iPhone Air ！其他國家版本暫時不通用。

你要知的事03｜iPhone 17 Pro 實際只有4 倍光學變焦

原來 iPhone 17 Pro 系列的鏡頭實際只有 4 倍光學變焦鏡頭；蘋果發佈會上其實寫明是「optical-quality zomm」，換言之只有8倍光學「品質」變焦，屬透過裁切達到的無損畫質數位變焦。

你要知的事04｜iPhone 17、iPhone Air 仍在用 USB 2.0

蘋果貫徹其產品策略，傳輸速度更高的USB 3.0為iPhone 17 Pro 系列獨享， iPhone 17、Air 都是 USB 2.0，以令到高階產品保留更多優勢。

你要知的事05｜iPhone 17 雖然支援 AI 但只得8GB RAM

原來只得Air 及17 Pro / 17 Pro Max 擁有12GB RAM，標準版iPhone 17 僅得8GB RAM (留意我在說的不是儲存用的記憶體)，將來在使用 Apple Intelligence 人工智能應用時會較輸蝕。

你要知的事06｜其他機型用不到 iPhone Air MagSafe 尿袋

新設計的MagSafe 專用外置電池，為首款沒有USB-C充電駁的蘋果外置電，本身需要用無線充電去補充電量。記者細心研究過原因，相信是因為電池尺寸較長，磁力對口位與其他機款不合。

你要知的事07｜iPhone Air 有線充電僅支援 20W

iPhone 17、iPhone 17 Pro 系列齊齊升級 40W 有線快充，但 iPhone Air 仍維持於 20W。不過這部手機本身的內置電池量較少，所以影響不大。

你要知的事08｜iPhone Air 無線充電最高只支援 15W

iPhone Air 可使用 Qi2 制式及Magsafe無線充電，無線充電，兩者最高功率均為15W；其他3款新機支援25W。

你要知的事09｜部份國家的 iPhone 17 Pro 為大電版

由於部份地區的iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 採用全eSIM，完全取消實體SIM卡槽，因此機身內部空間更多，能夠安裝更大容量的電池，可用多2-3 小時。（僅Pro版電量有差、Pro Max相同）

「大電版」地區包括：巴林／加拿大／關島／日本／科威特／墨西哥／阿曼／卡達／沙烏地阿拉伯／阿拉伯聯合酋長國／美國／美國維爾京群島

你要知的事10｜舊款Apple Watch 更新軟體後也可偵測血壓

如果你正使用 Apple Watch Series 9 及更新型號，以及Apple Watch Ultra 2 及更新型號，不必為全新的「高血壓警示功能」而換新錶，將來只需update最新版本watchOS 26即可享用。