中美潛艦台海對決？美媒揭水下攻防劇本　點名美軍一大隱憂

美媒《華爾街日報》9月9日報道，解放軍潛艦近年性能已有顯著躍進，航行時更安靜、攻擊更致命，已不再是數十年前噪音大、速度慢的舊式艦艇。雖然美國潛艦技術仍領先，但產能不足卻成為一大隱憂。該報道並模擬了台海戰事爆發時，中美潛艦可能扮演的角色。



《華爾街日報》報道指出，中國潛艦部隊正加速崛起，規模更大、技術更先進，逐步迎頭趕上美國與其盟友，並加快太平洋地區的水下軍備競賽。解放軍在核動力潛艦方面取得進展，新型095潛艦被預期將能搭載巡弋導彈，前美國海軍軍官卡爾森（Christopher Carlson）評論認為，095將會是非常安靜的潛艦，將讓情況變得更複雜。

此外，解放軍的「元級」常規潛艦也因引入「絕氣推進系統」（AIP）而更安靜，續航力更長。美國傳統基金會（Heritage Foundation）高級研究員薩德勒（Brent Sadler）分析稱，解放軍潛艦技術可能正大幅進步，噪音顯著降低，使其更難追蹤。

中國039型元級潛艦的資料照。（解放軍新聞傳播中心官方微博@中國軍號）

儘管如此，《華爾街日報》分析指出，美軍潛艦仍具技術優勢，例如新的維吉尼亞級攻擊潛艦將改良聲學性能與隱形能力，並增強火力。如果北京發動攻台行動，解放軍或以常規潛艦防禦沿海，核動力潛艦則可能用於攔截支援台灣的美軍。而美軍潛艦則可能攻擊解放軍船隻與潛艦，封鎖台灣海峽阻止包圍，甚至向中國沿岸發射導彈，切斷後勤補給線。

不過，美軍的造艦能力卻是隱憂。報道指出，美國第一艘哥倫比亞級彈道導彈潛艦要到2029年才交付，比原定目標延遲2年；新型SSN(X)攻擊潛艦最快也要2040年代才可能打造。美國國會研究處資料顯示，2023財年有16艘潛艦因維護而閒置，僅67％保持戰備狀態。美國國會預算處則指出，美國一年只能建造約1.2艘攻擊型潛艦，但實際需求是每年2.33艘，以彌補因AUKUS協議須提供澳洲潛艦而產生的缺口。這些問題使美國與盟友在抗衡中國時面臨更大挑戰。