台灣新版民防手冊曝光：首次指導民眾應敵、明言「投降是假訊息」

《路透社》報道，台灣下周將出版新版「台灣全民安全指引」，這本鮮橘色小冊首次納入民眾遭遇敵軍時的應對方式，並明確指出，任何有關台灣投降的說法都是假訊息。



報道指出，在中國大陸持續升高軍事壓力之際，這份手冊象徵台灣民主體制為民眾應對潛在緊急狀況所做的最新準備。封面與29頁內文均設計有卡通人物，象徵台灣人民，並以「保護彼此，守護心愛的家園」為號召。

手冊內容強調，「無論是天災、疾病、極端氣候，還是中國的侵略威脅，我們面對的挑戰，從未停歇」。其中包括利用手機應用程式尋找避難場所的方法，以及為家人（含寵物）準備緊急避難包的建議。

根據《路透社》報道，負責監督新版手冊的台國安會副秘書長林飛帆表示，台北在編撰過程中參考了捷克和法國等民主國家的生存指南。林飛帆指出，世界各國都感受到中國獨裁體制擴張的野心，並強調俄羅斯入侵烏克蘭使局勢更加緊迫。

報道介紹，「台灣全民安全指引」的首版於2022年推出，內容涵蓋海底電纜遭破壞、網絡攻擊、敵對國家檢查台灣船隻以至全面入侵等情境。新版則特別強調假訊息的威脅，手冊並且寫道「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」

手冊還提醒，若發現疑似軍隊活動，應立即遠離危險區域；若無法及時離開，應隱蔽於安全處並遠離門窗。同時提醒勿隨意拍照或上傳軍事動態，以免暴露台軍行蹤。台防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志指出，上傳影片「可能會洩露軍事動向，對我們的防禦行動不利」。

此外，手冊還提及部分中國製應用程式及設備的風險，包括DeepSeek、微信（WeChat）、抖音（TikTok）、小紅書等App，可能涉及個資蒐集；監視器、影像感測器等中國品牌設備亦可能導致隱私外洩，甚至在危機時成為敵方工具。

手冊也提供了如何與孩子討論危機的指引。林飛帆表示，「許多家長其實不知道該如何與孩子討論可能的危機。我們的目標不是要讓大家害怕，而是希望透過這些資訊，幫助民眾在真正的危機發生時，建立更好的因應策略」。