秦始皇遣使採藥昆侖石刻鑑定為真　國家文物局命名：尕日塘秦刻石

日前，考古人員在青海省瑪多縣紮陵湖鄉卓讓村紮陵湖北岸的尕日塘坡地2號陡坎左下方發現一處重要石刻，國家文物局迅速組織石質文物保護、秦漢考古、古文字學和書法篆刻等領域專業人員調查研判。

經審慎研究，認定該石刻為秦代石刻，定名為「尕日塘秦刻石」，是中國目前已知唯一存於原址且海拔最高的秦代刻石。



《央視新聞》報道，刻石位於青海省果洛藏族自治州瑪多縣紮陵湖鄉卓讓村，地處紮陵湖北岸尕日塘坡地2號陡坎左下方，距湖岸約200米，海拔4306米。文字刻鑿壁面總長82厘米，最寬處33厘米，刻字區面積約0.16平方米，距地面約19厘米。

這是文物考古工作者於2023年7月在青海省瑪多縣紮陵湖畔對尕日塘秦刻石進行現場考察時拍攝的該刻石遺跡照片。（新華社）

經高精度信息增強技術，刻石文字可見明顯鑿刻痕跡，採用平口工具刻製，符合時代特徵。（央視新聞）

全文共12行36字，外加合文1字，共37字，文字風格屬秦篆，保存較完整的文字信息為「皇帝/使五/大夫臣□/將方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里」。

經高精度信息增強技術，刻石文字可見明顯鑿刻痕跡，採用平口工具刻製，符合時代特徵。經礦物和元素分析，排除利用現代合金工具鑿刻的可能。刻痕內部和刻石表面均含有風化次生礦物，經歷了長期風化作用，排除了近期新刻可能。

尕日塘秦刻石高清渲染圖。（人民日報）

尕日塘秦刻石。（新華社）

「尕日塘秦刻石」是第4次全國文物普查重要成果，刻石與紮陵湖關聯形成文化景觀，整體保存基本完好，文字多數清晰可辨，因刻石中年月日俱全，不見於文獻記載，是中國目前已知唯一存於原址且海拔最高的秦代刻石，矗立河源，補史之缺，意義重大，具有重要的歷史、藝術和科學價值。

鑑於尕日塘秦刻石的重要價值，國家文物局指導青海省文物行政部門，已將刻石核定公布為縣級文物保護單位，劃定了保護範圍和建設控制地帶，視同全國重點文物保護單位進行保護管理。並將在第九批全國重點文物保護單位申報遴選中予以重點關注。