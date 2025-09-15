中國啟動對美模擬晶片反傾銷調查　江蘇半導體協會指幅度逾300%

中美科技角力持續升溫，商務部9月13日宣布，對原產於美國的相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。據內媒《第一財經》報道，江蘇省半導體行業協會指出，美國4家主要生產商對中國市場的傾銷幅度高達300%以上，並長期佔據超過四成市佔。



協會在提交的申請文件中具體點名德州儀器（Texas Instruments）、ADI（Analog Devices）、博通（Broadcom）及安森美（Onsemi）等企業，指稱它們的產品價格在調查期內持續大幅下降，對中國出口的傾銷幅度超過300%，而且這類產品在中國市場的份額年均高達41%。數據顯示，2022年至2024年相關晶片的進口量持續攀升，分別達到11.59億顆、12.99億顆和15.90億顆。

此舉發生在中美高層準備於西班牙舉行會談之前，凸顯雙方在晶片領域的激烈交鋒。美國方面剛將23家中國實體納入出口管制清單，引發北京不滿。商務部隨後宣布，針對美國在積體電路領域的關稅、出口限制及投資禁令，正式啟動反歧視調查。

中國半導體行業協會也發表聲明，明確支持商務部的決定。聲明強調，半導體產業的健康發展需要一個公平環境，「我們贊成並鼓勵企業通過持續的技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步」。協會並表示，將積極配合調查機關工作，堅定維護公平貿易與產業合法權益。

隨著中國啟動反傾銷與反歧視調查，中美晶片戰進一步升級，市場正關注這場爭端將如何影響全球半導體供應鏈與未來產業格局。