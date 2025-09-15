內地博主寧南山提「窮台七招」　主張將台關稅納入中美談判

自2014年台灣爆發「太陽花運動」中止兩岸服貿協議後，大陸內部陸續出現各式「窮台」聲音。然而過去十年，台灣人均GDP卻快速成長。內地知名微信公眾號「寧南山」近日發文指出，台灣出口不降反升，GDP大幅上漲，因此提出「窮台七招」，其中包括將美國對台關稅納入中美談判。



據悉，「寧南山」定位為「在深圳搬磚，有價值的產業、經濟、政經和生活內容信息提供者」。由於外交部副部長華春瑩在擔任發言人時曾於例行記者會上要外國媒體看看「寧南山」的文章，讓「寧南山」微信公眾號因此受到關注。

「寧南山」於9月13日發表文章〈統一前哨戰：窮台的七個辦法〉，指出中美貿易戰爆發已七、八年，台灣出口表現突出，人均GDP自2019年的2萬5998美元，估計今年將達3萬8066美元，明年甚至可能升至4萬1019美元。同時，今年前七個月，中國大陸已不再是台灣第一大出口市場。

文章分析，背後原因主要有二：一是全球AI浪潮帶動對半導體、伺服器及交換機等產品的需求，而這些正是台灣的優勢產業；二是2018年中美貿易戰以來，由於兩岸關稅差距，加上台灣積極配合美國調整產業布局，使部分台系工廠供應鏈遷出中國大陸。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

文章稱，相較於武力手段，對台經濟戰對兩岸影響更小，但對促進統一更具幫助，「因為經濟上的衰弱會削弱台獨政府搞軍事建設的能力，還能刺激和放大其內部的不滿情緒」。

在提出的七項「窮台」措施中，「寧南山」特別強調，應將美國對台關稅納入中美談判範圍，理由是「台灣既然是中國領土，可要求美方執行非歧視原則，對台關稅不得低於對中國大陸的關稅」。文章寫道，「美國對台灣的關稅由中國大陸和美國直接商定，削弱台灣單獨和美國談判和討價還價的能力。」

「寧南山」認為，「我們都知道目前台灣的民進黨政府，其損害中國大陸利益的積極性甚至可以說比美國還高，因此此舉可以削弱甚至剝奪其自行對美談判的權利，將其踢下談判桌」。

文章進一步指出，若台灣出口美國的關稅提高至與中國大陸相同甚至更高，大量產能將被迫遷出台灣，即使流向東南亞或墨西哥，也有助於削弱台灣經濟。

除關稅議題外，「寧南山」提出的其他六項措施還包括：

一、對台禁售稀土等關鍵原材料；

二、將與軍方聯繫緊密的台企納入「不可靠實體清單」；

三、對台灣航運企業課徵高額停靠費，或直接徵稅；

四、大幅提升傳統製造業進口關稅，並停止進口台灣農產品；

五、對ICT科技業差別徵稅並每年審視；

六、要求大陸供應鏈「去台灣化」，鼓勵製造業回流大陸。

