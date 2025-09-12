兩岸外長同周訪歐　外交部促相關國家採取措施　阻止台獨分子竄訪

台灣外長林佳龍展開訪歐行程，外交部今（12）日強烈表達反對立場，並敦促歐洲有關國家立即採取措施，阻止台灣方面的官方交流。



央視新聞報道，外交部發言人林劍12日主持例行記者會時，有記者就林佳龍出訪歐洲一事提問。林劍回應稱，「你剛才提到的這個人，不過是中國的地方外事官員。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題攸關中國主權和領土完整」。

林劍強調，中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往，堅決反對為台獨分子的活動提供平台，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。林劍進一步指出，中國政府敦促歐洲相關國家「恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止『台獨』分子竄訪」，並正告台灣當局「『台獨』是死路一條，任何在國際社會製造『兩個中國』『一中一台』的圖謀都注定失敗」。

台灣外交部方面則證實，林佳龍於9月11日抵達捷克首都布拉格，出席在捷克國家博物館舉行的特展。展覽展出來自台灣故宮博物院的中國古代文物。此次訪歐是林佳龍就任後首度長時間歐洲行，預計停留超過10天，但台灣外交部未透露接下來的具體行程。捷克外交部對此未予評論。

近年來，捷克與台灣關係日益密切。雖然布拉格在外交承認上仍遵循一中政策，但捷克政界逐漸將歐洲面臨的俄羅斯威脅與台灣面對的中國大陸的壓力相提並論，藉此強化與台灣的互動。

另一方面，外交部長王毅同樣於9月12日展開歐洲訪問，行程包括奧地利、斯洛文尼亞與波蘭，時間至9月16日結束。《路透社》報道關注到，兩岸外長在同一周先後出訪歐洲，且行程地點區域「罕見重疊」，此舉引發外界高度關注。報導指出，北京一向致力於阻止台灣對外的任何形式接觸，因此這種兩岸「外交同場」的情況極為少見。