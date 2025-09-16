劉慈欣官媒發文：《三體》影響力與中國現代化進程密切相關

中國著名科幻作家、《三體》作者劉慈欣在《人民日報》第20版發表署名文章《大時代推動是「三體」成功的最深層原因》，闡述《三體》在海外取得成功的深層原因。他認為，《三體》的全球影響力不僅源於作品本身，還與中國現代化進程密切相關，這一進程讓中國成為「充滿未來感的國家」，推動中國科幻走向世界。



劉慈欣在文章中回顧，《三體》自10年前出版英文版以來，在海外獲得廣泛好評。外界常認為，《三體》的成功在於其通過科幻視角讓世界了解中國，這一角度前所未有。然而，劉慈欣援引一位美國學者的觀點反駁，若僅因「了解中國」的需求，《三體》難以在英語世界擁有如此龐大的讀者群。他坦言，《三體》成功的確切原因難以完全解釋，但可能與科幻文學的兩個特質有關。

首先，劉慈欣指出，科幻文學具有世界性特質。在科幻作品中，人類作為整體面對共同的危機與挑戰，國家與種族的區別顯得次要，描繪的未來圖景也是全人類的共同憧憬。因此，科幻文學能跨越文化與種族界限，引發全球共鳴。

其次，他認為科幻文學的影響力與其誕生地的發展階段密切相關。與現實主義文學不同，科幻文學往往在高速發展的國家中蓬勃發展，如19世紀初的英國和20世紀初的美國。如今，中國的快速現代化進程賦予《三體》獨特的時代背景。劉慈欣寫道，正是這樣一個偉大的進程，讓中國成為一個充滿未來感的國家，也讓中國的科幻小說在世界上受到關注。

劉慈欣強調，中國現代化進程的「大時代」推動是《三體》成功的核心原因。他進一步表示，《三體》的海外傳播為中國文化「走出去」提供了啟示。隨著國力增強，中國文化對世界的影響將日益加深，但這種影響並非來自傳統文化的簡單再現，而是源於面向未來的創新文化。

他期待，未來能有更多中國科幻作品走向世界，展現中國對星空與未來的無限想像，為全球讀者帶來新的文化視角。