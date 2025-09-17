美網球手深圳參賽涉辱中國菜　稱牛蛙「吃了會長疣」捱批後致歉

美國網球女將湯森（Taylor Townsend）在深圳參加金夫人盃（Billie Jean King Cup，內地稱「比利簡金盃」）期間，在個人社交媒體上攻擊批評中國菜，例如稱「牛蛙有毒，讓人長疣」、「雞內臟像器官堆在外面」。事件引發廣泛爭議後，她再發布影片道歉，但被指僅以「文化差異」淡化責任，十分缺乏誠意。



湯森在個人社交媒體上攻擊批評中國菜。（網上圖片）

近日，湯森在個人IG帳號中發布多條影片，吐槽酒店自助餐中的中國菜。影片中，她將花膠燒甲魚、乾鍋牛蛙、海參及雞胗、雞心等菜餚作為攻擊對象，「這些人真的在吃牛蛙？這不是有毒嗎？吃了不會讓人長疣嗎？還加上辣椒和洋蔥燉在一起，這也能成一道菜？整體評分我給2分（滿分10分）。」

此外，湯森還稱甲魚「野生且瘋狂」，還將雞內臟描述為「像器官堆在外面」，她更以「These people」指代中國人，並直言「這些人簡直在殺害青蛙」，稱自己唯一敢吃的是麵條。

湯森的言論隨即引發廣泛爭議，不少人都批評她涉嫌種族歧視、缺乏尊重、缺乏教養。還有人指責她「吃飯砸鍋」，既享受賽事提供的服務，卻又公開貶低東道主文化，「在羅馬就要遵循羅馬規矩，請尊重你造訪的文化。」

事件愈演愈烈後，湯森周三（9月17日）再發布影片道歉，「我要真誠地道歉，身為職業運動員能夠到世界各地比賽，體驗不同的文化，是我的榮幸。我在中國得到非常美好的經驗，每個人都很親切和善，而我所說的話完全不能代表這些感受。沒有任何藉口，我會做得更好，也會成為更好的代表，真的非常抱歉。」

湯森致歉。（網上圖片）

事實上，湯森的爭議早有先例。2025年8月美網期間，她因擦網球未致歉等，被拉脫維亞網球女將Jeļena Ostapenko批評「沒教養」，當時卻以「種族歧視受害者」身份博取輿論支持。

不少人都認為，湯森今次攻擊中國食物的言行，更坐實了她「用種族牌獲利，卻對他人文化傲慢」的雙重標準。更有人直言，「Penko說得沒錯，她真的沒有教養。」

截至目前，賽事官方尚未發布任何處罰聲明，但批評聲音仍然持續，不少人都表示將杯葛她後續的賽事。