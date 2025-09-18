軍事專家稱大陸不希望有攻台武器：若武統，將最小代價贏最大勝利

東風-5C、東風-61等核武器亮相九三閱兵，備受關注，有分析認為這是大陸對台灣的直接警告。周三（9月17日），第十二屆北京香山論壇開幕，中方專家學者代表、軍事科學院原副院長何雷表示，「大陸不希望有攻台的武器裝備，但如果非要用武力解決台灣問題，將以最小代價，贏得最大勝利。」



何雷表示，大陸不希望有攻台的武器裝備，但如果非要用武力解決台灣問題，將以最小代價，贏得最大勝利。（網上圖片）

何雷說，「哪些武器是攻台的，哪些武器不是攻台的，這個沒有什麽明確的區分，我們不希望有攻台的武器裝備，我們希望的是和平解決。」

何雷續稱，「如果非要武力解決台灣問題，使用非和平手段解決台灣問題的時候，不需要很多的高端的武器裝備，常規的武器裝備就足夠了，我們要以最小的代價，最少的傷亡來贏得最大的勝利。」

何雷表示，武器是戰爭的重要因素，但不是決定的因素，決定的因素是人不是物，要講究聯合作戰、體系作戰、整體作戰能力。

東風-61型洲際彈道導彈。（新華社）

東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

對於美國軍方與軍控專家指出，中國在擴大常規軍事力量的同時，正迅速而持續地增加核武庫的規模與能力，何雷表示，中國的核政策從1964年第一顆原子彈爆炸至今，從來沒有改過。

何雷說，「我們發展核武器，完全是為了自衛。除了中國以外，沒有任何一個國家公開宣布不首先使用核武器。中國的核武器始終是保持在維護祖國國家安全的最低的需要。」