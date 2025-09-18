攜手多國打擊跨境電詐　公安部：6.8萬名境外涉詐嫌疑人成功歸案

據公安部周四（18日）消息，全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇在江蘇省連雲港市舉辦，公安部有關負責人介紹，中方攜手各方打擊跨國電信網絡詐騙犯罪取得積極進展，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。



分論壇由中國刑事警察學院主辦，主題是「攜手打擊跨國犯罪，共同維護全球公共安全」，來自30個國家和地區的警務部門負責人和代表，國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、瀾滄江—湄公河綜合執法安全合作中心等國際組織官員，以及中國公安機關、公安院校的民警代表、專家學者約100人參會。

中國公安部有關負責人介紹，近年來，中方先後與西班牙、阿聯酋、緬甸、印尼、菲律賓、老撾、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。

中方指出，當前刑事犯罪結構發生重大變化，傳統犯罪加快向網上蔓延變異，以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪已成為世界公害和全球性打擊治理難題。各國執法部門應進一步強化國際執法合作、完善辦案協作機制、健全全球打擊治理體系。中方倡議相關國家和地區共同建立國際反詐聯盟，推動各方和國際社會攜手應對電信網絡詐騙犯罪治理問題，在更深程度加強理念互融、在更高層次實現交流合作、在更廣層面推動防範治理，構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網絡詐騙犯罪新格局。

分論壇期間，與會各方充分交流打擊跨國犯罪的現狀、經驗及舉措，特別是圍繞「全球電信網絡詐騙犯罪形勢「電信網絡詐騙犯罪打防對策」、「深化國際執法安全合作、共同打擊跨國犯罪」、「建立國際打擊電信網絡詐騙聯盟」等議題深入交換了意見。在此基礎上，分論壇發出了《聯合打擊治理電信網絡詐騙犯罪倡議書》，得到了與會嘉賓的積極響應。