涉假冒執法人員騙案　傀儡戶口洗$660萬黑錢　49歲男加刑囚44個月

一名現年49歲姓趙本地男子，涉嫌於2020年3月至2021年12月期間，用傀儡戶口處理約660萬元犯罪得益，有關騙款從「假冒執法人員」電話騙案所得。



男子於7月24在區域法院被裁定3項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名成立，案件今日（16日）在區域法院進行判刑。警方申請加刑後，被捕男子被判處監禁44個月。



一名男子在區域法院被裁定「洗黑錢」罪罪名成立。(資料圖片／黃浩謙攝)

警方於2021年5月至10月期間接獲3名受害人報案，均指早前接獲懷疑騙徒來電，對方聲稱受害人分別違反不同法例，並要求受害人按指示把指定金額轉賬至指定的本地銀行戶口，涉案金額為每宗一萬四千元至一百萬元不等。

警方經調查後，於2022年8月8日拘捕該名案發時46歲的本地男子，他涉嫌利用3個傀儡戶口於2020年3月至2021年12月期間處理約660萬元的懷疑犯罪得益。警方經徵詢法律意見後，2023年12月落案起訴該名被捕男子「洗黑錢」罪。

警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子被加重百分之25的刑期，最後被判囚44個月。

由2023年10月到今已有173名被捕人因租、借及出售戶口，被法庭就洗黑錢罪行定罪時加重刑罰。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。警方強調，「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。