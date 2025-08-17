Swatch「辱華」風波　「眯眯眼」廣告涉歧視亞裔遭抵制　品牌致歉

瑞士知名手錶品牌Swatch（斯沃琪）近期因一組廣告宣傳圖片掀起爭議。照片中，男性模特以手勢拉扯眼角，呈現出誇張的「眯眯眼」造型，被不少網民認為帶有對亞裔群體的歧視性刻板印象，引發網民討論抵制。



8月15日，有網民發現Swatch在官方渠道上發布的ESSENTIALS系列圖片中出現相關造型，隨即引起熱議。「咪咪眼」在西方文化語境中往往被視為對東亞人外貌的貶低模仿，具有明顯的種族歧視意味。對此，不少中國消費者表達強烈抗議。隨著爭議擴大，Swatch中國官網已無法找到相關照片。

同日，有內媒就事件向Swatch官方客服查詢，對方回應稱：「這個問題我們很重視，將記錄並轉給相關部門。」

8月16日晚，Swatch公司在官方微博發布致歉聲明。聲明指出，公司「注意到近期對於Swatch ESSENTIALS系列圖片中模特形象的關注。公司對此事高度重視，並已在第一時間在全球範圍內刪除所有相關資料。對於由此造成的冒犯和困擾，深表歉意。」

Swatch手錶在官方微博致歉。

Swatch集團是全球最大的鐘錶製造與分銷商之一，旗下除基礎款斯沃琪外，還擁有浪琴、天梭、歐米茄及寶璣等眾多知名品牌。

公開數據顯示，2023年斯沃琪中國市場銷售額增長10.9%，達到26.3億瑞郎，在集團總體業績中佔比達33.3%。雖然2024年中國市場銷售額同比下滑30%，但其貢獻仍達27%。在全球業務版圖中，中國市場仍有舉足輕重地位。

網民熱議：



本來門市就減少好了現在直接退出算了



不買就好了，又不是非它不可，留給外國人割韭菜的東西也不多了。



西方的傲慢果然還是在骨子裡



看來斯沃琪不需要中國市場了



涉嫌辱華的時候把歐美品牌全打死可能有誤傷，但打一半絕對有漏勺



毫無疑問故意的

