Oasis亞洲巡演在即發種族歧視言論｢Chingchong｣　遭中韓粉絲抵制

英國傳奇搖滾樂隊Oasis主唱利亞姆·加拉格爾（Liam Gallagher）於當地時間7月1日在社交平台X（前稱Twitter）發佈爭議性言論，使用辱華詞彙「Chingchong」（對中文發音的歧視性用語），隨即引發全球樂迷強烈抗議。儘管其後刪除帖文並道歉，但事件重創樂隊形象，尤其適逢Oasis計劃重啟世界巡演並即將到訪亞洲，抵制聲浪持續擴大。



歧視言論引爆怒火 粉絲怒斥「巡演在即仍傷害亞洲觀眾」

利亞姆在帖文中寫下「Chingchong」一詞，該詞長期被西方用作嘲諷亞洲語言及文化的歧視性用語。當粉絲在X帖文的評論區質問其含義時，他回應稱「這是長久以來的思考過程」，更以「我是聖經裏的人」辯解，甚至反批留言者「不要把你的弱點歸咎於別人」。

相關言論迅速發酵，中國、韓國等地的亞洲樂迷紛紛湧入其社交賬號批評：「膽小鬼，刪文了事」、「巡演當前竟如此無禮」、「種族歧視不可接受」。

據網民分析，利亞姆此舉可能與近期沙特球會希拉爾在世冠盃中擊敗曼城有關，而利亞姆是知名的曼城死忠，因此將不滿情緒遷怒於無關群體。面對輿論壓力，利亞姆最終在同日發文致歉：「抱歉，如果我之前的推文冒犯了任何人，那不是故意的，你知道我愛你們所有人，而且我不會歧視你們。和平與愛LG x。」

然而，許多樂迷並不買賬，紛紛取消關注其社交賬號、刪除歌曲收藏，並呼籲抵制Oasis相關商品，包括與阿迪達斯（Adidas）的聯名球衣。

Oasis辱華前科：曾因支持「藏獨」遭中國取消演出

此次事件並非Oasis首次捲入爭議。2009年，樂隊原定於中國北京及上海舉行的演唱會突遭取消，其聲明指原因與成員諾埃爾·加拉格爾（Noel Gallagher）曾參與支持「藏獨」音樂會有關。當時中國外交部回應稱，取消演出是「舉辦方經濟運作問題」，但要求主辦方提交詳細說明。

據悉，Oasis去年宣佈兄弟和解並重啟世界巡演，包括將於今年10月展開的韓國、日本等亞洲站，其中韓國演出為時隔16年再度訪韓。雖未到訪中國，但仍有許多中國樂迷購買日韓門票，計劃赴海外追星，見證世紀大和解。然而，此次種族歧視風波恐影響演唱會及樂隊形象，部分樂迷已揚言「退票抵制」。截至發稿，巡演主辦方未就事件作出回應。