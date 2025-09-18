杭州婦誤踩｢化骨水｣喪命　危險品為外牆清潔男工遺棄　已被控制

浙江杭州一名52歲婦人，近日外出散步時不慎接觸俗稱化骨水的氫氟酸後中毒，送院搶救後不治，事件在內地引起極大關注。9月18日下午，杭州市公安局餘杭區分局發佈通報，指該三桶氫氟酸是從事外牆清洗工作的男子艾某檳放置，2015年搬離時遺棄。目前，涉案人員已被控制。



此前，有網民發文稱，母親外出散步時，誤踩到化學品氫氟酸，當場便無法行走，送院後被確診氫氟酸中毒。其後接連出現心臟衰竭、呼吸停跳，轉入ICU後心肺功能衰竭，最終離世。

杭州一名52歲女子，不慎接觸廢棄氫氟酸後中毒身亡。（影片截圖）

9月18日下午，杭州市公安局餘杭區分局發佈通報，稱2025年9月9日18時28分，分局接群眾報警稱，塗某某在閒林街道星洲翠谷小區南側山坡踩到疑似化學品，目前正在醫院救治。

經查，9月9日上午，塗某某陪同兩位女性朋友在事發區域墾荒種菜，其間塗某某在經過廢墟時踩破一隻白色方形塑料桶，腳部接觸桶內液體(氫氟酸)後出現劇烈灼痛。同行人員取水為其沖洗後將其送至塗某某丈夫經營的食品店，後由其丈夫送醫救治。

氫氟酸是可怕的「化骨水」。（影片截圖）

現場勘查發現，在廢墟處另有兩個同類型塑料桶(一桶滿裝、一桶剩半桶，均密封)和一外包裝紙箱殘片(上有生產企業名稱和生產許可證編號)。

經調查，該廢墟處原建有一平房，艾某發(男，1938年出生，湖北人)於2013年至2015年期間曾在該空置平房居住，該三桶氫氟酸系其從事外牆清洗工作的兒子艾某檳(男，1973年出生)放置，2015年搬離時遺棄。目前，涉案人員已被控制，案件正在進一步偵辦中。

據了解，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，無色透明，有刺激性氣味，具有極強的腐蝕性，能夠腐蝕金屬、玻璃和含矽的物體，甚至可侵蝕人體骨骼，是可怕的「化骨水」。

若遇到類似強酸燒傷，在有水源的情況下應使用大量清水沖洗，時間至少20-30分鐘，根據情況用2%-5%的氫氧化鎂或肥皂水處理創面後，仍用大量清水沖洗，以除去剩余的中和溶液。無水源沖洗污染物時，應使用乾燥毛巾或紗布將其拭去，隨後立即送院。